Militares do 15º BPM prendem suspeito de tráfico de entorpecentes em Itaituba

Os militares encontraram também 285 g de substância análoga à maconha e duas balanças de precisão. O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Itaituba. (Com informações do O Liberal).

Segundo a Polícia Militar, guarnições daquela unidade realizavam patrulhamento e receberam denúncias anônimas de que, em uma residência no bairro do Palhal havia uma motocicleta furtada e um homem comercializando drogas.

Militares do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional X (CPR X), prenderam um homem suspeito de receptação de veículo roubado e de tráfico de entorpecentes. A ação ocorreu na quinta-feira (19), no município de Itaituba, no sudoeste paraense.

