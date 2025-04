Militares tentam abrir porta de avião e causam confusã

Ambos estavam a caminho do Rio de Janeiro, onde participariam de um curso. | Reprodução

O incidente aconteceu durante o procedimento de decolagem, que foi imediatamente interrompido.

Um voo da companhia aérea Azul, que sairia de Santa Maria (RS) com destino a Campinas (SP) na manhã do último domingo (6), foi atrasado por cerca de duas horas após um sargento do Exército Brasileiro acionar a porta de emergência da aeronave ainda em solo.

O incidente ocorreu por volta das 11h30, quando o avião modelo ATR 72, com capacidade para 74 passageiros, já se preparava para decolar. Segundo relatos de passageiros nas redes sociais, o militar, que estava acompanhado por um capitão, teria acionado a porta, provocando o cancelamento imediato da decolagem.

Ambos estavam a caminho do Rio de Janeiro, onde participariam de um curso. Ao ser questionado pela tripulação, o sargento afirmou que teria apenas “se encostado” na porta, no momento em que ela se abriu. A justificativa não foi suficiente para o comandante da aeronave, que determinou o desembarque dos dois militares.

A Polícia Federal foi acionada e compareceu ao aeroporto. Os envolvidos prestaram depoimento e foram liberados em seguida.

Em nota, a Azul Linhas Aéreas confirmou o episódio, classificando o passageiro como “indisciplinado” e informou que ele “deliberadamente acionou uma das saídas de emergência da aeronave”. A empresa também comunicou que os dois foram retirados do voo e encaminhados às autoridades para os devidos procedimentos de segurança.

Após a retirada dos militares e liberação da aeronave, o voo foi reautorizado e partiu às 13h40, com cerca de duas horas de atraso.

Fonte: DOL Carajás / Com informações Metrópoles

