Militares treinam com cordas em helicóptero no interior do Pará para proteger autoridades na COP 30

Foto: Reprodução | HM-4 Jaguar do Exército Brasileiro – Imagem: Exército Brasileiro

Na semana passada, militares do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), que é subordinado à 22ª Brigada de Infantaria de Selva, realizaram um exercício de desembarque aeromóvel utilizando a técnica de fast-roping no município de Terra Alta, no interior do Pará.

A atividade contou com a utilização de helicópteros H225M, conhecidos como HM-4 Jaguar, e recebeu suporte do Destacamento de Aviação do Exército do Comando Militar do Norte (CMN).

Este treinamento faz parte do calendário preparatório das tropas para a Conferência das Partes (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025. A técnica de fast-roping é uma estratégia essencial que permite o desembarque rápido de militares de uma aeronave em voo pairado, utilizando cordas grossas e resistentes, eliminando a necessidade de pouso.

Essa abordagem é particularmente eficaz em áreas de difícil acesso, onde o terreno não permite uma aproximação segura da aeronave ao solo.

Durante o exercício, os militares realizaram desembarques simulados em um ambiente de selva, focando em rapidez, segurança e a coordenação eficaz entre as equipes de solo e a tripulação aérea. Essa prática visa reforçar a prontidão da Força Terrestre para missões de segurança e defesa em grandes eventos.

O Tenente-Coronel Rozas, comandante do 2º BIS, enfatizou a importância do treinamento para aumentar a capacidade de resposta das tropas em diferentes cenários operacionais.

“O fast-roping, além de garantir a velocidade do desembarque, nos possibilita atuar em locais de difícil acesso, onde a aeronave não consegue uma posição segura para tocar o solo”, destacou.

A preparação das tropas para a COP 30 envolve uma série de treinamentos técnicos e táticos, com ênfase em mobilidade, segurança em áreas urbanas e rurais, controle de distúrbios e ações interagências.

O objetivo central é garantir que as Forças Armadas estejam prontas para apoiar os órgãos de segurança pública e assegurar um ambiente seguro durante a conferência climática, que reunirá líderes e representantes de diversos países na capital paraense.

Fonte: TNH1

