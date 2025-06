Mineira que descobriu asteroide é convidada a chefiar missão da Nasa com gravidade zero

Foto:Reprodução | Em agosto de 2021, Laysa Peixoto Sena Lage, de 20 anos, descobriu novo asteroide no espaço durante pesquisa para Nasa na Grande BH. No ano passado, ela conclui treinamento de astronauta.

Relembre a descoberta do asteroide

Laysa descobriu asteroides para a Nasa em agosto DE 2021 e o batizou de LPS 003, suas iniciais.

Ela se interessou pelo tema no início de 2021, quando viu no site da Nasa a campanha de “caça asteroides”. O projeto é realizado em parceria com a The International Astronomical Search Collaboration.

“Eu via as imagens pelo telescópio e analisava pixel por pixel da imagem, percebia algumas características e valores. Aí fui enviando relatório para eles. Depois de um tempo, eles comprovaram que era um asteroide mesmo e, por enquanto, ele terá as iniciais do meu nome. Ganhei até certificado”, contou Laysa.

Na época, ela estava no 2º período de física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A “caçadora de asteroide” faz parte do Observatório Astronômico da universidade.

