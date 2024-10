Mineradora britânica encontra mina de ouro quase infinita em Goiás e investe R$ 1 BILHÃO para extrair 8 mil toneladas de minério bruto por dia!

(Foto/reprodução; Divulgação) – Com apoio do governo local, operação promete impactar a economia e gerar empregos: Mas o Brasil está perdendo mais uma vez…? Entenda agora!

A mineradora britânica Hochschild Mining está fazendo um investimento bilionário em Goiás, que promete transformar a extração de ouro na região. A empresa prevê ampliar sua operação em Mara Rosa, no Norte Goiano, elevando a produção para impressionantes 8 mil toneladas de minério por dia, o que resultará em mais de 2 toneladas de ouro por ano . Com um aporte de R$ 1 bilhão, o projeto é 100% operacional e pronto para transferências para a economia local, de acordo com portal6.

O investimento que promete revolucionar a mineração em Goiás

A planta da Hochschild entrou em operação comercial no segundo trimestre de 2024 e já está a todo vapor, com capacidade instalada para produzir 80 mil onças de ouro anualmente. Essa operação tem vida útil estimada de 12 anos, e a mineradora pretende continuar ampliando suas atividades na região. Rodrigo Nunes , COO da empresa, destacou a importância de otimizar o processo de redução e maximizar a capacidade da mina: “Agora, estamos operando na capacidade nominal e, inclusive, fazendo ajustes para aumentar ainda mais a eficiência“.

O apoio do governo, tanto municipal quanto estadual, foi essencial para o sucesso do projeto. Nunes fez questão de ressaltar a parceria: “Goiás entendeu a importância desse investimento para a região, e o apoio tem sido fundamental”, comentou o executivo.

Oportunidades para mais regiões do Brasil

Mas não para por aí! A Hochschild está mirando em outras regiões do Brasil. Um exemplo é o projeto Monte do Carmo, no Tocantins, onde a mineradora firmou uma opção de compra com o Cerrado Gold, num acordo de US$ 60 milhões. Com isso, a empresa poderá expandir ainda mais sua atuação no setor de mineração de ouro, agregando novos ativos ao seu portfólio. Caso opte por exercer essa compra até o primeiro trimestre de 2025, a Hochschild deverá desembolsar mais US$ 45 milhões, consolidando sua presença na extração de minério aurífero em outras regiões.

Nova mina em Goiás: um horizonte promissor

E não é só isso! Outro município goiano está entrando no radar da mineradora britânica. Através de sua participação na Aclara Resources, a Hochschild está viabilizando o projeto Módulo Carina, localizado em Nova Roma , no Nordeste Goiano. Com um investimento robusto de US$ 599 milhões, a empresa pretende produzir Elementos de Terras Raras a partir de argilas iônicas, ampliando ainda mais a presença da mineração em Goiás e impulsionando o desenvolvimento da região.

Se você percebeu que já tinha ouvido tudo sobre o potencial de Goiás para o setor de mineração , pense de novo. O estado continua se destacando como um dos maiores polos mineradores do Brasil, atraindo investimentos bilionários e mudando a vida de milhares de trabalhadores locais.

