Mineradora Serabi Gold entrega kits para prefeitura de Novo Progresso

(Foto:Ilustrativa Internet) – A Serabi Gold é uma companhia de mineração e exploração de ouro que atua na região de Novo Progresso.

Serabi Gold Mineração, entregou cerca de 200 “kits” escolares para a Prefeitura de Novo Progresso através da Secretaria Municipal de Ação Social.

Após críticas e polemica nas redes sociais, que a prefeitura estava entregando para alguns alunos e outros não, veio a tona a origem dos “kits” distribuídos para alguns alunos da rede municipal publica de Novo Progresso.

A informação foi repassada nesta segunda-feira,21 de fevereiro de 2022, pela Secretaria Kelly Cristina Parente Alves e deve beneficiar alunos carentes e dependentes do Bolsa Família. Kelly participou do Jornal do Meio-dia na rádio comunitária e explicou a origem dos “kits” escolares e como está fazendo as entregas. Segundo a Secretaria somente, alunos da rede municipal, dependentes do cartão social que estão recebendo os “kits”. Kelly explicou que os Kits Escolares prometidos em campanha pelo Prefeito Gelson Dill (MDB), não foi oficializado, que a secretaria de educação está providenciando a legalidade para fazer as entregas.

A secretaria não divulgou a composição dos Kits.

Serabi Gold – A Serabi Gold é uma companhia de mineração e exploração de ouro com atividades na região geológica do Tapajós, no Pará, região norte do Brasil, onde opera por meio da subsidiária Serabi Mineração. A empresa possui sede em Londres e iniciou suas operações no Brasil em 1999.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2022/08:59:26

