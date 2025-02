‘Minidoutor’ de 5 anos: menino superdotado viraliza ao impressionar com conhecimentos sobre o corpo humano

Davi lendo livro de medicina — Foto: Reprodução/TV Globo

O Profissão Repórter desta terça-feira (25) mergulhou no universo da superdotação. Em Goiânia, a reportagem conheceu o Davi Giordani.

O Profissão Repórter desta terça-feira (25) mergulhou no universo da superdotação.Em Goiânia, a reportagem conheceu um menino que aprendeu a ler com 2 anos e hoje, aos 5, devora livros de medicina.

Davi Giordani quer ser cardiologista. Nas redes sociais, o garoto brinca de ser médico e responde a perguntas sobre todos os órgãos do corpo humano. Veja no vídeo acima.

As respostas do menino viralizaram e hoje ele acumula quase 2 milhões de seguidores.

“Muitos médicos me inspiraram”, afirma o menino.

Prematuro e superdotado

O desenvolvimento de Davi surpreendeu ainda mais porque ele nasceu prematuro com 29 semanas de gestação e somente 735 gramas. Depois de dois meses de neonatal, o cardiologista mirim ganhou peso, cresceu e passou a chamar atenção pelo raciocínio rápido.

“A gente achava normal, por ele sempre ter sido muito estimulado e ter muitos livros. Mas não passava na minha cabeça que eu ia ter um filho superdotado”, conta a mãe, Érica Silva.

Davi explica a própria condição com naturalidade:

“Um superdotado tem a mesma quantidade de neurônios de um adulto, mas a sinapse é mais rápida, ele processa mais rápido as informações.”

Adiantamento escolar e desafios

Por orientação de especialistas, Davi foi acelerado na escola, pulando do segundo ano da educação infantil direto para o segundo ano do ensino fundamental. Hoje, estuda com crianças de 7 anos e é acompanhado por neuropedagogos e neuropsicólogos para garantir uma adaptação saudável.

Apesar do talento, a rotina tem desafios.

“A gente tem as dificuldades normais de qualquer criança, mas, no caso dele, tudo é potencializado: o choro, a birra, a frustração”, afirma o pai, José Giordani.

Mesmo com o sucesso na internet, Davi faz questão de lembrar seus seguidores:

“Vídeos na internet não substituem consulta médica. Eles servem para ajudar as pessoas a chegarem mais informadas ao médico.”

Fonte: Profissão Repórter

