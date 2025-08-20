Minissérie gravada em Belém e no Marajó, “Pssica” já está disponível na Netflix

(Foto: Reprodução) – Janalice (à direita) está no centro da trama que fala sobre tráfico humano e outros problemas criminais e sociais

Produção filmada em Belém (PA) aborda tráfico humano, violência nos rios da Amazônia e busca por justiça

A minissérie brasileira Pssica estreou nesta quarta-feira (20 de agosto) na Netflix. Dirigida por Quico Meirelles e com um episódio assinado por Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus, a produção conta com quatro episódios gravados em Belém, no Pará, e tem como cenário os rios da Amazônia.

A trama acompanha três personagens cujas vidas se cruzam em meio a conflitos na região. Janalice (Domithila Cattete) é uma jovem vítima do tráfico humano; Preá (Lucas Galvino) enfrenta seu destino como líder de um grupo conhecido como “ratos d’água”; e Mariangel (Marleyda Soto) busca vingança pela morte da família. Todos acreditam estar sob a influência da “pssica”, uma maldição que guia suas escolhas e destinos.

O roteiro é de Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas, com produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, e coprodução de Cristina Abi, da O2 Filmes. O elenco reúne Ademara, Ana Luiza Rios, Bruno Goya, Claudio Jaborandy, David Santos, Felipe Rocha, Gabriel Knoxx, Luca Dan, Maycon Douglas, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Sendí Baré, Welket Bungué e Wesley Guimarães.

Segundo Andrea Barata Ribeiro, produtora da série, a obra pretende levar ao público discussões sobre temas sociais presentes na região amazônica.

Fonte: PARÁ WEB NEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/15:45:43

