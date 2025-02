Ministério alerta sobre azeites falsos; saiba como identificar as fraudes

Foto: DR | Duas marcas foram consideradas impróprias para o consumo após a descoberta da presença de outros óleos vegetais em sua composição.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) emitiu um alerta de risco ao consumidor sobre a falsificação de azeites de oliva no Brasil. Duas marcas foram consideradas impróprias para o consumo após a descoberta da presença de outros óleos vegetais em sua composição.

Entre novembro e dezembro de 2024, 30 mil litros das marcas Doma e Azapa foram recolhidos por fraude na composição. Nesta semana, mais 10 mil litros da Azapa foram retirados de circulação em um centro de distribuição em Osasco, na Grande São Paulo.

A falsificação de azeite pode comprometer a qualidade do produto e trazer riscos à saúde, além de configurar infração. O Mapa alerta que supermercados e estabelecimentos que mantiverem esses produtos à venda poderão ser responsabilizados.

Como identificar um azeite falsificado?

Para evitar cair em fraudes na hora da compra, consumidores devem seguir algumas recomendações:

Desconfie de preços muito baixos – Azeite de oliva verdadeiro tem um custo elevado devido ao processo de produção. Produtos muito baratos podem conter misturas com óleos de qualidade inferior.

Evite comprar azeite a granel – O risco de adulteração é maior em produtos vendidos sem embalagem lacrada e certificação.

Confira a procedência – Verifique se o rótulo informa o país de origem, o tipo de azeite (extravirgem, virgem ou refinado) e se a marca possui registro no Mapa.

Consulte a lista de produtos irregulares – O Ministério da Agricultura disponibiliza um banco de dados com marcas de azeite já identificadas como fraudulentas. O consumidor pode conferir essa relação no site oficial do órgão.

️ Analise o rótulo e a embalagem – Azeites de qualidade possuem informações claras sobre a origem, data de envase e acidez do produto. Embalagens opacas ou escuras ajudam a preservar a qualidade do azeite.

O que fazer se comprar um azeite falsificado?

Caso tenha adquirido algum dos produtos interditados, o consumidor pode solicitar a troca no supermercado ou denunciar a venda irregular no canal oficial Fala.Br, informando o local da compra.

A fiscalização do Mapa segue em andamento para garantir que os produtos comercializados atendam aos padrões exigidos e não ofereçam riscos aos consumidores.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/17:02:17

