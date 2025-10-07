Ministério da Saúde confirma 17 casos de intoxicação por metanol no Brasil

Metanol — Foto: Adobe Stock | No total, foram registradas 217 notificações, das quais 200 ainda estão sob investigação.

O Ministério da Saúde confirmou 17 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas em todo o país. No total, foram registradas 217 notificações, das quais 200 ainda estão sob investigação.

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos registros, com 15 casos confirmados e 164 em investigação, representando mais de 80% das notificações no país. O Paraná confirmou dois casos e investiga outros quatro. Outros 12 estados seguem analisando suspeitas, enquanto Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram ocorrências neste fim de semana.

Dois óbitos foram confirmados em São Paulo, mantendo o total de mortes inalterado. Outros 12 casos ainda estão em investigação em diversos estados.

Conteúdo Relacionado

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...