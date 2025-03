Ministério da Saúde confirma dois casos de sarampo no Brasil

Casos não prejudicam o status do país como livre de circulação do vírus | Foto: Reprodução

Casos confirmados são de duas crianças da mesma família, que já receberam alta.

ASecretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro confirmou, na última sexta-feira (14), dois casos de sarampo no município de São João de Meriti.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, trata-se de duas crianças da mesma família. Elas foram atendidas em 2 de março em uma unidade de pronto-atendimento do município e transferidas para um hospital da rede federal no Rio de Janeiro. Ambas tiveram alta médica na quinta-feira (13) e passam bem.

De acordo com o subsecretário estadual de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sergio Ribeiro, o município foi orientado a realizar levantamento de todos os pacientes atendidos no período em que as crianças permaneceram na unidade de saúde para constatação de quadros semelhantes, bem como verificação do esquema vacinal dos familiares —não foram divulgadas informações sobre o status de vacinação das crianças.

Além disso, os profissionais de saúde da unidade que detectou a doença foram vacinados. A vigilância também faz a busca ativa por casos suspeitos na região.

No final de fevereiro deste ano foi noticiado um caso de sarampo em Itaboraí, na região metropolitana do Ri. A criança, de seis anos, foi infectada em outubro de 2024 e passa bem. Até então, o último registro de sarampo autóctone, ou seja, com transmissão no Brasil, havia ocorrido um junho de 2022 no Amapá.

Os casos não prejudicam o status do Brasil como país livre da circulação dos vírus de sarampo, rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita. A Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) certificou o país em novembro do ano passado.

Foi a segunda vez que o Brasil recebeu o certificado por erradicação do sarampo. O primeiro foi concedido em 2016, mas perdido em 2018 após a reintrodução do vírus no Brasil e novos surtos da doença.

Casos de sarampo têm sido reportados por outros países, a exemplo dos Estados Unidos, onde há um surto da doença. Até a última sexta-feira, 294 casos tinham sido registrados nos estados do Texas e Novo México, ultrapassando todos os casos registrados no país em 2024, quando 185 pessoas foram infectadas. Uma criança não vacinada morreu no Texas em fevereiro, marcando a primeira morte pela doença nos EUA desde 2015

Também no México foram relatados ao menos 22 casos de sarampo neste ano.

VACINA É PRINCIPAL FORMA DE PREVENÇÃO

O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde prevê duas doses: a primeira aos 12 meses de idade, com a vacina Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda aos 15 meses, com a Tetraviral (que inclui varicela). A cobertura almejada é de pelo menos 95% da população.

Pessoas de 1 a 29 anos devem ter duas doses da Tríplice Viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma. Profissionais de saúde precisam comprovar duas doses independentemente da idade. Em situações de surto, crianças de 6 a 11 meses podem receber a dose zero.

Fonte: Patrícia Pasquini / Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/08:01:49

