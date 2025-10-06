Ministério da Saúde investiga 225 casos de intoxicação por metanol

Metanol — Foto: Adobe Stock | O total é de 16 casos confirmados e 209 em investigação. A maior parte desses registros é em São Paulo, com 192 notificações.

O Ministério da Saúde comunicou neste domingo que 225 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas são investigados ou confirmados em todo o Brasil.

Ao todo, são 13 estados com casos de intoxicação por metanol notificados, mais o Distrito Federal. O Ceará teve o primeiro caso suspeito, enquanto Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

Quinze mortes são investigadas em todo o país.

As duas mortes confirmadas até agora aconteceram na cidade de São Paulo.

No estado mais afetado pela crise, foram realizadas fiscalizações durante o fim de semana. Segundo o gabinete de crise montado pelo governo de São Paulo, no sábado, foram feitas fiscalizações em festas universitárias, bares e adegas.

A quantidade de garrafas apreendidas para averiguação desde o início da semana passada já ultrapassa sete mil.

O governo do estado confirma 14 casos de pessoas contaminadas por metanol.

Em São Bernardo do Campo, o hospital onde a esteticista Bruna Araújo, de 30 anos, está internada, abriu protocolo de morte encefálica.

Ela consumiu vodca em um bar no domingo da semana passada, e a Secretaria Municipal de Saúde informou que ela foi intoxicada por metanol.

O estado de São Paulo segue com 11estabelecimentos interditados cautelarmente. As autoridades sanitárias fazem esse procedimento para colher amostras de bebidas e verificar suspeitas de contaminação por metanol, o que só acontece posteriormente pela Polícia Científica.

Até lá, os estabelecimentos podem ser interditados por questões sanitárias.

