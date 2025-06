Ministério das Cidades anuncia mais de 150 casas rurais no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, autorizou a contratação de 156 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida. Foto:Reprodução

Mais moradias do Minha Casa, Minha Vida serão contratadas no Pará. Em portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (11), o ministro das Cidades, Jader Filho, autoriza a contratação de 156 novas unidades habitacionais em comunidades rurais dos municípios de Santarém, no oeste do estado, e Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó.

Em Santarém, três projetos de 50 moradias cada atenderão a moradores das comunidades rurais João Pereira, Tiningu e Cabeceira do Amorim. As novas moradias possuem como entidades organizadoras, respectivamente: Associação Comunitária de Produtores Rurais de João Pereira; Associação dos Remanescentes de Quilombo de Tiningu; e Associação Agroextrativista da Comunidade de Cabeceira do Amorim.

Já em Cachoeira do Arari, 6 unidades serão destinadas a famílias da zona rural do município, sob a organização da Associação de Desenvolvimento Sustentável do Polo Jutai (ADESU).

Com as novas unidades, mais de 600 paraenses conquistarão o direito à moradia de qualidade.

“O Minha Casa, Minha Vida está chegando em todo o Brasil e aqui no Pará não é diferente. Com o MCMV Rural, estamos atendendo comunidades quilombolas, assentamentos rurais, vilas ribeirinhas, aldeias indígenas e polos agroextrativistas em diversos municípios paraenses, levando transformação à vida de quem, hoje em dia, mora em casas simples, por vezes de madeira ou barro, em condições precárias, e nunca teve a sensação de viver em um lar digno e seguro”, declarou o ministro Jader Filho.

Minha Casa, Minha Vida Rural: Detalhes e Benefícios

As novas moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural atendem a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, além de prever a possibilidade de o projeto arquitetônico atender às necessidades específicas de cada público atendido.

A portaria do Ministério das Cidades publicada no DOU desta quarta-feira (11) traz autorizações à contratação de um total de 597 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural. A expectativa é de que cerca de 2,3 mil brasileiros que vivem nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Pernambuco possam realizar o sonho da casa própria.

Confira mais detalhes da Portaria MCID Nº 550/2025 no link: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mcid-n-550-de-9-de-junho-de-2025-635342191

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/13:45:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...