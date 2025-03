Ministério das Cidades e MIDR avançam na preparação conjunta para a COP30

(Foto: Marcelo Camará) – Reunião contou com a participação dos ministros e teve foco nas pautas e ações que serão desenvolvidas no evento

Os ministérios das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional participaram de uma reunião estratégica nesta quinta-feira (13) para alinhar as pautas e ações conjuntas entre as duas pastas que serão levadas à COP30. A ideia é ampliar e dar visibilidade às discussões já iniciadas nos fóruns internacionais, como o G20, Fórum Urbano Mundial e BRICS, com destaque para a presença de um pavilhão das cidades, onde serão apresentadas boas práticas e soluções para os desafios urbanos relacionados à mudança do clima.

O ministro das Cidades, Jader Filho, e o da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, elogiaram o trabalho em cooperação desempenhado pelas equipes técnicas dos dois ministérios. A agenda conjunta preparada pelas equipes para a reunião incluiu a criação do pavilhão e a iniciativa CHAMP, a realização do Dia da Água, dedicado aos temas de recursos hídricos e saneamento, e o federalismo climático.

Jader Filho ressaltou a importância de incluir as questões das cidades na agenda da COP30, abordando os desafios urbanos como a prevenção a desastres, saneamento e a adaptação das cidades às novas realidades climáticas. “Não podemos discutir apenas as florestas, é fundamental também falar sobre o aspecto humano: as pessoas que vivem nas cidades e como elas enfrentam os impactos das mudanças climáticas”, afirmou. “Não vamos deixar de falar do meio ambiente, em que o Brasil tem tido um ótimo desempenho com a redução do desmatamento na Amazônia, por exemplo. Mas precisamos tratar do tema urbano, do financiamento e de recursos para as nossas cidades.”

O ministro Waldez reiterou a posição do ministro das Cidades, apontando a importância da agenda da água e da segurança hídrica, e lembrando o volume de investimentos que já foram feitos com recursos do Novo PAC e grandes intervenções como a obra de transposição do São Francisco. “Essa deve ser a nossa voz na Amazônia – o foco nas pessoas que acabam sendo afetadas pelas mudanças climáticas”, disse.

“Sua fala reforça nossa coerência com o que nossa liderança no G20 já pontuou”, disse o ministro, referindo-se ao Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres. “Já foram destacados vários pontos importantes, como financiamento, redução das desigualdades e segurança hídrica, por exemplo”. Ele também assinalou a importância da participação do setor privado e dos governos estaduais e municipais nas ações de prevenção.

O ministro Jader lembrou que, somente para a modalidade de prevenção a desastres no Novo PAC, que reúne drenagem e contenção de encostas, foram destinados R$ 17 bilhões nas seleções do ano passado e mais R$ 3,5 bilhões neste ano, somando R$ 20,5 bilhões. Em comparação, ao assumir a pasta em 2023, o orçamento encontrado para a prevenção era de apenas R$ 27 milhões. “O volume de recursos aplicados nesses dois anos mostra o compromisso do governo do presidente Lula com o tema da prevenção de desastres”, reforçou.

Ao final da reunião, os ministros definiram os próximos passos para garantir que o Brasil seja representado de maneira eficaz na COP30, com a expectativa de que as ações para prevenção e a adaptação das cidades a mudança do clima se tornem pilares das discussões no evento.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Cidades e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/15:32:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...