Ministério do Turismo anuncia investimento inédito para o Círio de Nazaré (PA)

Evento terá a presença do ministro Celso Sabino nesta terça-feira (23.09), em Belém (PA). Iniciativa reforça o compromisso do órgão com o desenvolvimento e a valorização do turismo religioso em todo o país.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anuncia nesta terça-feira (23.09), em Belém (PA), um investimento inédito para o Círio de Nazaré. Pela primeira vez, o Ministério do Turismo liberará recursos para a realização de um dos maiores festejos católicos do Brasil, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e a valorização do turismo religioso em todo o país.

Realizado anualmente, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré é considerado uma das maiores procissões católicas do mundo. Em 2024, por exemplo, o evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Belém, movimentando mais de R$ 190 milhões na economia local.

O anúncio contará com a presença da diretoria do festejo, além do ministro do turismo, que atenderá a imprensa no local.

SERVIÇO:

Entrevista coletiva para assinatura de contrato de patrocínio do Ministério do Turismo ao Círio 2025

Data: 23 de setembro

Hora: 15h

Local: Auditório Dom Vicente Zico – Centro Social de Nazaré, Belém (PA)

Fontes para entrevistas: Antônio Sousa – Diretor Coordenador do Círio 2025

Contatos para a Imprensa: Cléo Soares – (61) 99435-6226 / Cíntia Luna – (91) 98502-7206

