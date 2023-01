Ministério Público Federal do Pará disponibiliza site para denunciar paraenses que participaram de atos em Brasília. (Foto:Divulgação MPF)



Para fazer denúncias ao Ministério Público Federal, acesse http:// mpf.mp.br/mpfservicos ou o aplicativo MPF Serviços (Android e iOS) e selecione “Protocolar – Representação inicial (denúncia)”

