Ministra do Meio Ambiente do Reino Unido visita comunidade quilombola no Pará: ‘São guardiãs da Amazônia’,diz

Ministra do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido (ao centro) visitou projetos de agricultura sustentável em comunidade quilombola de São Manoel, na cidade de Moju, Pará — Foto: Mário Cajé/Embaixada britânica no Brasil

Thérèse Coffey visitou a comunidade quilombola de São Manoel, na cidade de Moju.

Em visita ao Pará, a Ministra do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, Thérèse Coffey, visitou nesta terça-feira (3) projetos de agricultura sustentável na comunidade quilombola de São Manoel, na cidade de Moju, região nordeste do estado.

A delegação britânica pôde conhecer técnicas de sistemas agroflorestais para a produção de alimentos típicos da região, como castanha-do-pará, açaí, pimenta-do-reino, cupuaçu e cacau – veja no vídeo abaixo.

O município de Moju é um dos locais beneficiados pelo Programa Rural Sustentável (PRS), financiado pelo governo britânico. O PRS iniciou sua segunda fase de execução no Pará, com ênfase no apoio a soluções baseadas na natureza para reduzir o desmatamento.

Thérèse Coffey ouviu os moradores a respeito dos desafios das cadeias de produtos da sociobiodiversidade da Amazônia. Foi possível ver, na prática, o vínculo entre ação climática, redução da pobreza e promoção do desenvolvimento.

“Vi boas técnicas para produzir com baixas emissões de carbono. É um conhecimento passado por gerações, usando fertilizantes e outros produtos retirados da própria natureza. As comunidades locais são guardiãs da Amazônia e cumprem um papel fundamental para o planeta”, afirmou a Ministra do Reino Unido.

O Programa Rural Sustentável (PRS) deve lançar nas próximas semanas um edital para seleção de projetos para receber recursos. O PRS tem foco particular no fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis na região, como café, castanha, peixe , açaí e cacau.

Os recursos do Programa vêm do governo britânico, através do Financiamento Climático Internacional. No Pará, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) participa da estratégia de implementação do PRS e dá apoio logístico às ações.

O Reino Unido é o terceiro maior parceiro do Brasil em clima e natureza. Mais de 250 milhões de libras do Financiamento Internacional para o Clima foram destinados ao Brasil. No caso do Programa Rural Sustentável, o orçamento gira em torno de 7 milhões de libras.

Visita ao Brasil

Desde sua chegada ao país, Thérèse Coffey já se reuniu com vários representantes do governo brasileiro. A ministra se encontrou com o governador Helder Barbalho, com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e com a ministra Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas.

“É evidente que as ambições e a agenda deste novo governo Lula estão colocando o meio ambiente e a agricultura sustentável numa posição central, para aliar combate à mudança climática e geração de prosperidade. Vejo muitas possibilidades de avançar a nossa parceria no campo da bioeconomia”, avaliou a Ministra Thérèse Coffey. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023/17:48:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...