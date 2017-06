Ministro antecipa Veto das MPs 756/758/759 por Michel Temer;Assista o Vídeo

Governo sede as pressões Ambientalistas e anuncia o veto das MPs 756/758/759-

Em meio a crise política instalada no País onde continua o impasse em torno da permanência de Michel Temer no Palácio do Planalto, o governo contraria os deputados federais e os senadores e antecipa que vai vetar as MPs 756/758/759; entre elas as que reduziam áreas de florestas e beneficiaram os produtores rurais de Novo Progresso e região.

A aprovação destas medidas foi duramente criticada por ambientalistas (WWF,IMAZON,GREENPEACE), que acusam os congressistas de aproveitar a fragilidade do governo para aprovar medidas que ampliarão o desmatamento e o risco de desastres ambientais em nossa região!



Para os Produtores rurais e moradores de Novo Progresso e região as propostas visam estimular a economia e desfazer equívocos dos últimos governos.

Três das iniciativas que serão vetadas foram aprovadas recentemente pelo congresso nacional – são as Medidas Provisórias 756, 758 e 759.

As duas primeiras, reduzem a Floresta Nacional do Jamanxim e o Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, e o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina.

A MP 759 entre outros pontos, a medida permite a comercialização de lotes de reforma agrária e amplia as categorias de propriedades rurais que podem ser regularizadas pelo programa Terra Legal.

A aprovação das três medidas gerou duras reações do Ministério do Meio Ambiente, de ONGs ambientalistas que investiram pesado na mídia Nacional para chamar atenção detonando com à região sudoeste do Pará, para eles é uma das regiões amazônicas mais afetadas pelo desmatamento ilegal nos últimos anos.

O Ministério do Meio Ambiente divulgou um vídeo junto com Senador Flexa Ribeiro (PSDB) antecipando sua vitoria com a resposta antecipado do Presidente Temer que vai vetar as MPs 756 e 758. Para o MMA (Ministério de Meio Ambiente), as medidas representam “um retrocesso diante dos esforços do governo brasileiro para cumprir com os compromissos que assumiu sob o Acordo de Paris para combater o aquecimento global”.

Para os Ambientalistas as MPs “prejudicarão os investimentos no país, afastando investidores e consumidores exigentes de sistemas produtivos sustentáveis”.

Bastidores

No decorrer da semana que antecede ao prazo para que o Presidente Temer vete parcial ou integral ou assine as MPs, deputados, ministros e senadores anunciaram que o Presidente assinaria as MPs sem veto; virou politicagem nas redes sociais -divulgaram áudio – incluindo o Senador Jader Barbalho (PMDB) seu filho Ministro Helder Barbalho (PMDB) e o deputado José Priante (PMDB), que anteciparam a vitória que viriam junto com o povo comemorar assinatura das MPs. Não passou de ânimos acirrados e politicagem antecipada, tudo foi água abaixo após um vídeo divulgado neste sábado (17) onde o Ministro Sarney Filho (PV), divulgou que as MPs serão vetadas.

“A Rede Globo com as ONGs Ambientalistas aproveitaram da fragilidade de Temer e detonaram as medidas – tipo um absurdo proposto no atropelo, sem defesa, porque sabiam que o governo não iria se insurgir contra as votações”. lamentável!!

“O Prazo final pra o Presidente Temer (PMDB) se posicionar sobre as MPs vence nesta segunda-feira (19)”.

Ministro Sarney justifica o veto em segurança jurídica -Assista o Vídeo

Da Redação Jornal Folha do Progresso

