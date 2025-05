Ministro da Embaixada da Alemanha no Brasil, Wolfgang Bindseil, participa da Assembleia Geral do Kabu em Novo Progresso-PÁ

(Fotos: @takagmoro_kayappo @takakrua_kayapo) – nos dias 26,27 e 28 de maio, o Ministro da Embaixada da Alemanha no Brasil, Sr. Wolfgang Bindseil visita Novo Progresso para participar da Assembleia Geral do Kabu.

O Ministro participou chegou nesta segunda-feira, 26 e na manhã desta terça-feira, 27 de maio de 2025, participou da abertura oficial da Assembleia na Sede do Kabu, em Novo Progresso. Autoridades Municipais marcaram presença a vice-prefeita Rosana Gonzaga, representou o Prefeito Gelson Dil que está em viagem, na oportunidade.

O ministro assistiu às explanações indígenas onde lideranças de 18 aldeias estão reunidas discutindo ações, melhorias, estratégias de desenvolvimento e fortalecimento do modo de vida.

Veja postagem na pagina do KABU

Iniciamos hoje a nossa Assembleia Geral e anual do Instituto Kabu, 2025! Lideranças, homens e mulheres, moradores de 18 aldeias associadas à nossa organização, estão reunidos para discutir ações, melhorias, estratégias de desenvolvimento e fortalecimento do nosso modo de vida.

Este é um momento muito especial, pois estamos recebendo novos e antigos parceiros, além de agentes de governo, como a vice-prefeita de Novo Progresso, Rosana Gonzaga, o secretário de governo, Denis Macedo, o ministro da Embaixada da Alemanha, Wolfgang Bindseil, Dr. Moritz Pieper, Adido de Direitos Humanos da Embaixada, além de representantes da Associação Floresta Protegida, Conservação Internacional, Instituto Socioambiental, Associação Iakio, Fundo Internacional de Conservação do Canadá e outros consultores.

Cada vez mais buscamos apoio para manter a floresta em pé, preservar a biodiversidade do nosso território, fortalecer nossa cultura e consolidar nossa resistência, sempre de acordo com o nosso jeito de viver. Nosso objetivo é reduzir os impactos negativos de obras e projetos de infraestrutura, além de melhorar a qualidade de vida nas nossas aldeias.

Seguimos firmes na luta por um futuro sustentável e cheio de esperança! 💚🌎

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2025/16:34:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...