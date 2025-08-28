Ministro da Saúde cumpre agenda no Pará com foco em serviços especializados como legado da COP 30

Área de várzea em Breves, no Marajó — Foto: Divulgação / Instituto Floresta Tropical

Breves e Belém recebem ações nesta quinta-feira (28). Na capital, o Ministério da Saúde deve lançar o cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no estado e a entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), adquiridas por meio do Novo PAC.

O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumpre agenda no Pará nesta quinta-feira (28), com foco na entrega de novos serviços de atendimento especializado e no fortalecimento da atenção primária.

As ações, que, segundo o governo federal, integram o legado da Conferência das Partes (COP 30) para a saúde no estado, contemplam o arquipélago do Marajó e Belém.

Na capital, o Ministério da Saúde deve lançar o cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no estado e a entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), adquiridas por meio do Novo PAC.

A programação do ministro iniciou em Breves, no Marajó, onde Padilha inaugurou o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) e a Oficina Ortopédica do município, localizados na estrada Breves–Corcovado, no bairro Nova Breves. A oferta dos serviços beneficiarão diretamente a população de sete municípios: Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Em seguida, o Ministro deve visitar as obras do Hospital Materno-Infantil de Breves, na rua Paes de Carvalho, no centro da cidade.

No período da tarde, a agenda do Ministro da Saúde se concentra em Belém. Às 11h30, Alexandre Padilha participa da abertura do seminário “APS nos Territórios: Equidade, Vínculo e Qualidade do Cuidado”. O evento, que reunirá mais de 500 gestores municipais, ocorrerá em um hotel na av.

Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Nazaré. O lançamento do APS e a entrega de das UOMS deve ocorrer durante o seminário.

As medidas e anúncios, que também englobam o programa “Agora Tem Especialistas” e o “Novo PAC Saúde”, são parte do esforço para ampliar a atenção especializada e os serviços de saúde em áreas de difícil acesso.

