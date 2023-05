Ministro de Lula visita Pará por 3 dias; estará em Belém e Santarém

O principal objetivo do representante do governo federal é articular a construção de iniciativas que visem o reflorestamento produtivo no estado. (Foto:Reprodução).

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, cumprirá uma série de agendas a partir de amanhã (25) até sábado (27) no Pará.

O principal objetivo do representante do governo federal é articular a construção de iniciativas que visem o reflorestamento produtivo no estado, com foco em sistemas agroflorestais, com vistas a gerar renda à agricultura familiar, extrativistas e assentados da reforma agrária e proteger e recuperar as florestas.

Entre as atividades previstas, diálogo na Universidade Federal do Pará (UFPA), reuniões com lideranças e visitas à agroindústria de chocolate orgânico, na Ilha do Combu, em Belém, e à aldeia Kumaruara Vista Alegre do Capixauã, em Alter do Chão (Santarém).

Na sexta-feira (26), Paulo Teixeira dará entrevista à imprensa na sede da Secretaria Regional de Governo, na rua 15 de Agosto, Centro, a partir das 10h30, em Santarém.

Fonte:Jeso Carneiro e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/16:00:52

