Jogo Santos x Grêmio — Foto: Raul Baretta/ Santos FC

As partidas entre Sport x Fluminense, Inter x Corinthians e Santos x Grêmio foram decididas nos momentos derradeiros.

Minutos finais determinam empates em três jogos desta quarta

Três dos seis jogos disputados na noite desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A foram marcados por gols anotados nos minutos finais.

Na partida entre Sport e Fluminense na Ilha do Retiro, os donos da casa chegaram ao 2 a 2 com um gol de Luan Cândido aos 52 da etapa complementar. No duelo entre Corinthians e Inter, os paulistas venciam a partida até os 56 do segundo tempo, quando o Colorado conseguiu a igualdade por 1 a 1. Já no embate entre Santos e Grêmio, os gremistas estavam em vantagem até Lautaro Díaz determinar o 1 a 1 aos 43 da etapa complementar.

A quarta também teve Botafogo 2 x 1 Bahia, Palmeiras 3 x 0 Vasco e Mirassol 1 x 1 Bragantino. Hoje serão realizados mais três jogos da 26ª rodada do Brasileirão. Às 19h o Vitória encara o Ceará, às 19h30 o Fortaleza recebe o São Paulo, enquanto às 20h30 o líder Flamengo enfrenta o terceiro colocado Cruzeiro.

