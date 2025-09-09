Mirante do Saubal é incluído no roteiro turístico de Santarém, mas lixo ameaça conservação do espaço

Projeto do Mirante Saubal contempla quiosques e espaços de lazer e contemplação da natureza — Foto: Agência Santarém / Divulgação

Frequentadores relatam descarte irregular de resíduos e secretário de Turismo reforça necessidade de preservação.

O Mirante do Saubal foi oficialmente incluído no roteiro turístico e cultural de Santarém, no oeste do Pará, se consolidando como um dos novos pontos de visitação da Pérola do Tapajós. O espaço, que oferece uma vista panorâmica da cidade, já se tornou destino de famílias, turistas e moradores, principalmente no fim da tarde.

Apesar da valorização, a falta de consciência ambiental preocupa. Sacolas plásticas, garrafas e outros resíduos vêm sendo encontrados em diferentes pontos do mirante, mesmo com a presença de lixeiras no espaço. Frequentadores criticam o descarte incorreto e pedem mais responsabilidade.

“Se você traz coisas para comer aqui, tem que recolher o que trouxe. Não dá para deixar jogado, porque isso suja e desvaloriza o lugar”, disse um visitante.

Outro reforçou sobre a questão do lixo. “A gente vê que a lixeira está vazia, mas tem lixo espalhado. Isso não cai sozinho, são os próprios visitantes que jogam”.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Emmanuel Júlio, a inclusão no roteiro fortalece a valorização do espaço, que já recebeu eventos como o “Domingo de Lazer” e deve contar com novas programações culturais. Ele ressaltou, porém, que a preservação depende também da população.

“Esse espaço foi pensado para valorizar Santarém e proporcionar lazer às famílias. Agora, com a inclusão no roteiro, o mirante ganha ainda mais destaque. Mas é fundamental que a população também cuide. Infelizmente já registramos casos de depredação, o que é lamentável”, afirmou.

A iniciativa de integrar o Saubal ao guia turístico partiu do vereador Erlon Rocha e foi aprovada em lei. A expectativa é que o local passe a atrair ainda mais visitantes, reforçando o calendário de atrativos de Santarém, que já inclui praias, a Floresta Nacional do Tapajós, a Ilha do Amor e espaços urbanos revitalizados, como o mirante da Fortaleza dos Tapajós.

