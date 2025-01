Miss perde coroa após ser filmada jogando bomba para ‘espantar gatos’

Foto: Reprodução | Organização do Miss Araucária revogou o título após a modelo Gabrielly Vitória se envolver em caso de maus-tratos a animais; polícia investiga o caso

Uma modelo perdeu o título de Miss Araucária 2024 após ser filmada jogando bombas em gatos, o que gerou uma onda de indignação nas redes sociais. A organização do concurso decidiu retirar a coroa de Gabrielly Vitória, de 19 anos, após a divulgação do vídeo, que mostra a jovem dizendo estar indo “estourar bombinhas para espantar os gatos”. O episódio ocorreu em Araucária, município do Paraná.

Nas imagens, Gabrielly aparece acendendo e arremessando os artefatos em um terreno. O vídeo foi compartilhado pela própria ex-miss, mas gerou uma resposta imediata da organização do concurso. A equipe responsável pela competição avaliou a situação e optou por anular o título da modelo.

No vídeo, é possível ouvir Gabrielly falando que ela e os amigos vão estourar bombinhas nos gatos. Segundos depois, ela se corrige e diz: “Deus me livre falar um ‘trem’ desses. É estourar para espantar eles”.

Segundo informações, a Polícia Civil do Paraná foi acionada e instaurou um inquérito para apurar as denúncias de maus-tratos aos animais.

Pronunciamento do Miss Araucária

Em nota, a organização do Miss Araucária enfatizou que o respeito aos animais é um dos pilares do concurso e que atitudes como a de Gabrielly não serão aceitas.

“A coordenação do concurso não compactua com tal atitude e acreditamos que esta ação não representa o que se espera de uma miss, que entre outras coisas, está a defesa pelos animais”, diz o pronunciamento oficial. “Esta coordenação decide pela destituição do título da mesma”, informa. Confira:

A miss Julia Severo, um dos nomes cotados para ser a próxima Miss Universe Paraná, comentou sobre o ocorrido nos comentários. “Uma Miss deve representar elegância, respeito e compaixão. Atitudes como maltratar animais, como no caso da Miss Araucária, não representam os valores que esse título exige”, disse a modelo.

Com a decisão, a organização explicou que, a partir de agora, a primeira finalista do concurso de 2024 assume o cargo de Miss Araucária 24.

O que diz Gabrielly Vitória?

Após a repercussão negativa, Gabrielly Vitória se manifestou nas redes sociais, explicando que foi um “mal-entendido grave” e uma “declaração mal interpretada”. “O vídeo divulgado foi editado e tirado do contexto, omitindo a parte em que corrijo minha fala e mostro que não havia gatos no local. Peço desculpas por qualquer confusão ou revolta causada”, escreveu a modelo em seus stories.

Em relação à perda do título, a modelo esclareceu que o concurso havia terminado no final de 2024 e, portanto, ela não perdeu o título de Miss Araucária, uma vez que o reinado já havia terminado. “O título seria passado à nova detentora, conforme cronograma previamente estabelecido, sendo assim, desvinculando qualquer atividade postada aqui no perfil ao título de Miss araucaria”.

Em entrevista ao G1, a modelo explicou que decidiu tomar a atitude por conta do barulho dos animais que, segundo ela, não a deixavam dormir. Gabrielly ainda disse que o imóvel vizinho onde ela jogou as bombinhas está desocupado, e os gatos, abandonados.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/14:21:04

