Miss posta foto de casamento com Amado Batista e detalhe chama atenção: ‘Barriguinha de grávida?’

Amado Batista e a mulher, Calita Franciele, no casamento do casal — Foto: Reprodução Instagram

A modelo Calita Franciele oficializou a união com o cantor na luxuosa fazenda do artista, em Cocalinho, a 765 km de Cuiabá

Amado Batista, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, oficializaram a união em uma cerimônia na fazenda do cantor, em Cocalinho, interior do Mato Grosso. O evento contou com a presença de familiares e amigos do casal na propriedade rural do artista, avaliada em R$ 350 milhões e com 7,2 mil m² de área total. O matrimonio foi feito em separação total de bens, de acordo com o que permite a Legislação Brasileira.

Nas redes sociais, Calita celebrou o casamento com Amado e publicou um novo registro da festa. A foto, no entanto, gerou especulações entre os internautas. Isso porque o luxuoso vestido de alça e justo ao corpo usado pela Miss marcou a barriga da modelo.

Na imagem, Calita aparece posando com a chefe confeiteira Amélia Lino em frente a mesa do bolo. “Barriguinha de grávida?”, questionou uma seguidora. “Acho que tem cegonha a bordo”, disse outra. “Também acho”, concordou uma terceira.

Cálita, natural de Campinápolis, a 565 km de Cuiabá, representou Mato Grosso no Miss Universo Brasil. Embora seja formada em Biologia, ela trabalha como técnica administrativa em uma escola pública.

O relacionamento entre os dois foi revelado em junho do ano passado, após o fim do namoro de Amado com a influenciadora Layza Felizardo, de 23 anos.

