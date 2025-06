Miss se pronuncia após rumores de traição e crise no casamento com Amado Batista: ‘Estamos no auge’

Calita Franciele nega fim de casamento com Amado Batista — Foto: Reprodução/Instagram

Cantor, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, se casaram com um festão em março

A miss Calita Franciele, de 23 anos, decidiu se pronunciar sobre os rumores de crise no casamento com Amado Batista, de 74. Segundo a jovem, o casal continua junto e bem. As especulações de que o relacionamento estava abalado surgiram quando o cantor disse estar solteiro durante um show em Aracaju, Sergipe. Depois, surgiram rumores de que ele havia traído a mulher com uma amiga dela.

“Ele faz a introdução das músicas há cinquenta anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas e vocês resolveram associar meu sumiço com as palavras dele, que ele usa exatamente as mesmas quando eu estou presente nos shows. Então, gente, quero deixar bem claro que estamos bem e inclusive, uma das frases que nós temos trocado com muita frequência é que parece que nosso casamento está cada dia melhor”, explicou Calita num vídeo publicado no Instagram de Amado.

“A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento”, completou a miss Mato Grosso.

Na noite da última quarta-feira, 25, Amado Batista fez um desabafo durante um show em Aracaju, Sergipe, afirmando estar solteiro. A assessoria do cantor nega que o casamento teria chegado ao fim. “Amado segue casado, tranquilo e feliz”, garante o comunicado. Aguardemos.

“Fiquei solteiro. Sozinho de novo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que vida de casado. Não sei. Quem está apaixonado, não vai concordar com isso”, declarou o cantor.

“Não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam? Claro que não”, enfatizou na sequência (assista ao vídeo abaixo).

Calita, por sua vez, desativou seu perfil no Instagram, onde costumava compartilhar momentos com o sertanejo e declarações românticas. Em um perfil reserva, a miss afirma que o casal segue junto.

A assessoria do cantor nega que o casamento teria chegado ao fim. “Amado segue casado, tranquilo e feliz”, garante o comunicado. Aguardemos.

Recentemente, o cantor revelou que o casal não planeja ter filhos, embora esse seja um sonho da modelo.

“Não planejo ter mais filhos Eu já tenho quatro filhos. Ela sonha em ter filhos. É injusto, talvez, mas se ela aceitou, casou e sabendo que eu não queria. Tenho certeza que esse não é um problema pra gente viver em paz”, disse Amado, em entrevista ao canal Rokast.

O cantor também revelou que fez uma música para a mulher. A canção se chama “O amor é assim”, e ele fez um dia, olhando para ela na sala do casal. “Olhando pra ela, eu vi seu sorriso. Não sei o que faço. Foi só um aviso”, diz um trecho da música.

No início de junho, Amado resolveu soltar o verbo e se posicionar em relação às críticas que recebe sobre o seu casamento. Direto, ele disse que as pessoas são preconceituosas e desrespeitosas com o casal.

“É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Elas precisam respeitar. Existiram elogios, mas também tiveram críticas ridículas. Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. As pessoas são preconceituosas demais, isso é que é ruim. E dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você”, desabafou.

“Amor não tem idade. Se a menina está se sentindo bem e você também, acabou. Ninguém tem que se meter nisso e nem falar bobagem”, completou o cantor.

Cantor revela como conheceu miss

Amado e Calita se casaram no dia 15 de março na fazenda do cantor, avaliada em R$ 350 milhões, no Mato Grosso. Eles se conheceram em meados do ano passado, durante um show do artista.

“Avistei ela no meio do povo [plateia], se descabelando, cantando, gritando e falei: ‘O que é isso? Uma mulher dessas, desse jeito?’ E eu chamei: ‘Vem cá'”, relembrou Amado em entrevista ao “TV Fama”. Calita, por sua vez, contou que também sentiu uma conexão imediata: “Eu cantei todas, e ele olhou para mim (risos)”.

Após o show, a miss foi até os bastidores para pedir uma foto com o cantor. “Detalhe: ele geralmente não tira fotos depois dos shows, mas abriu uma exceçãozinha”, revelou.

Amado também explicou o que o encantou em Calita: “Ela não é só bonita, é um ser humano incrível. Por isso me apaixonei por ela e quis casar”.

Questionado sobre a possibilidade de ter filhos com a atual mulher, o cantor foi direto: “Neném não vem, não. Somos só nós dois para viver essa vida. Já sou pai de quatro. Vamos viver a vida juntos, namorar muito”.

Amado Batista teria traído a mulher miss com amiga dela, diz jornalista

