Missão chega à estação espacial para resgatar astronautas ‘presos’ no espaço há 9 meses

Captura de tela feita a partir de uma transmissão ao vivo da NASA mostra os membros da SpaceX Dragon Crew-10 Foto: Nasa/AFP

Butch Wilmore e Suni Williams poderão iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira (19),

A missão de resgate dos astronautas da NASA “presos” no espaço por mais de nove meses, Sunita Williams e Butch Wilmore, teve um novo progresso. A cápsula Crew Dragon da SpaceX, com uma nova equipe a bordo, chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) neste domingo (16/03).

Pouco depois das 5h45 GMT (2h45 de Brasília), a Nasa exibiu imagens ao vivo que mostravam os recém-chegados beijando e abraçando seus colegas na estação espacial. Butch Wilmore e Suni Williams poderão iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira (19), segundo a Nasa.

A nova tripulação entrou por uma pequena porta a bordo do laboratório orbital. “É ótimo ver nossos amigos chegarem”, disse Williams, que destacou um “dia maravilhoso”.

Os dois americanos estão presos na ISS desde junho do ano passado devido aos problemas técnicos da nave Boeing Starliner que os transportou até a estação.

O que inicialmente deveria ser uma viagem de apenas oito dias se prolongou por mais de nove meses para Wilmore, 62 anos, e Williams, 59, um período mais longo que as missões de seis meses dos astronautas na ISS.

Os problemas da Starliner, que fez seu primeiro voo tripulado, foram detectados nos sistemas de propulsão.

A Nasa decidiu trazer de volta à Terra a nave espacial vazia da Boeing e organizar o retorno dos astronautas com as naves da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Guinada política

A viagem espacial deu uma guinada política com o retorno ao poder do presidente republicano Donald Trump, que acusou seu antecessor democrata Joe Biden de ter “abandonado” voluntariamente os dois astronautas.

Elon Musk, agora conselheiro de Trump, garantiu que poderia ter resgatado Wilmore e Williams há muito tempo, sem especificar como, chegando inclusive a insultar um astronauta que o acusou de mentir.

Butch Wilmore e Suni Williams começarão agora a se preparar para o retorno.

Após um período de transição de alguns dias, ambos deverão retornar à Terra ao lado do americano Nick Hague e do russo Aleksandr Gorbunov.

Retorno

O voo de retorno da Crew Dragon está previsto para acontecer a partir da próxima quarta-feira, segundo a Nasa. A nave da SpaceX deverá pousar na Flórida, graças aos paraquedas de frenagem.

A nova equipe de astronautas que partiu na sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e chegou no domingo à ISS é formada por dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers, um astronauta japonês, Takuya Onishi, e o cosmonauta russo Kirill Peskov.

Apesar da guerra na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia prosseguiram com a colaboração espacial nos últimos anos, com o envio de cosmonautas russos em naves da SpaceX e astronautas americanos em foguetes russos Soyuz para missões na ISS.

Os participantes da nova missão farão experimentos científicos e tecnológicos, incluindo testes de inflamabilidade para futuros modelos de naves espaciais e pesquisas sobre os efeitos do espaço no corpo humano.

Recorde no espaço

Apesar de a estadia no espaço de Butch Wilmore e Suni Williams ter sido longa, eles não superaram o recorde do astronauta americano Frank Rubio, que passou 371 dias a bordo da ISS entre 2022 e 2023, muito mais que os seis meses inicialmente previstos, devido a uma falha detectada na nave russa que deveria transportá-lo de volta.

O recorde mundial de permanência no espaço pertence ao cosmonauta russo Valeri Poliakov, que retornou à Terra em 1995, depois de passar 437 dias a bordo da estação espacial Mir.

