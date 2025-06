Mistério e tristeza: corpo de idoso desaparecido é encontrado em decomposição na zona rural de Parauapebas

Domingos Pereira Rodrigues, de 70 anos, estava desaparecido desde o dia 27; Polícia Civil investiga o caso como homicídio.

A angústia de uma família que buscava por respostas nos últimos dias chegou a um desfecho doloroso. O corpo do idoso Domingos Pereira Rodrigues, de 70 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (30), em avançado estado de decomposição, em uma área de mata da Vicinal das 3 Voltas, na zona rural de Parauapebas, nas proximidades da linha férrea, região de Palmares II.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Pará, que apura o caso por meio da Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana, o corpo foi localizado por volta das 17h30. Após as diligências iniciais, foi confirmada a identidade da vítima, que estava desaparecida desde a manhã da última terça-feira, 27 de maio, quando saiu de sua residência e não retornou mais.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família, Domingos havia saído em seu carro para um destino desconhecido. Desde então, amigos, familiares e autoridades mobilizaram buscas, inclusive com ampla divulgação nas redes sociais.

Caso tratado como homicídio

A Polícia Civil trata o caso como homicídio e informou que segue em diligências para esclarecer a dinâmica dos fatos, além de identificar autoria e motivação do possível crime. Nenhum suspeito havia sido preso até o momento desta publicação.

Como ajudar

A investigação segue sob sigilo, mas qualquer informação que possa ajudar a elucidar o caso pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia Sudeste do Pará, pelo número:

(94) 3312-3350

Anonimato garantido

O Portal Pebinha de Açúcar se solidariza com a família e reforça o pedido por justiça, além de apoio popular para que o caso seja totalmente esclarecido.

Fonte: Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2025/14:53:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...