Misto do Corinthians busca empate contra América de Cali pela Sul-Americana

Fora de casa, Timão conquistou seu primeiro ponto no torneio continental.

Na noite desta terça-feira (8), América de Cali e Corinthians empataram em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, as equipes ficaram no 1 a 1, com gol de Luis Ramos e Matheuzinho.

O primeiro tempo foi mais do América do que o do Corinthians. Os mandantes envolveram bastante o mistão do Timão no campo ofensivo, enquanto os brasileiros tinham dificuldades para sair para a partida. Juanfer Quintero, carrasco do Timão na Sul-Americana de 2024, comandava as ações dos colombianos.

Aos 23 minutos, o gol saiu. Com um erro na saída de bola, o Timão entregou chance clara para os colombianos. Balanta achou bom passe para Luis Ramos, que cortou facilmentr André Ramalho e emendou uma pancada para abrir o placar. Depois do gol, o Timão até tentou trocar mais passes e atacar, mas seguiu com dificuldades e pouco fez.

No começo do segundo tempo, o América chegou a aumentar o placar, mas o tento de Barrios foi anulado por conta de impedimento de Luis Ramos no começo da jogada. O Timão melhorou após o susto e também com a entrada de Breno Bidon, Carrillo e Yuri Alberto.

O peruano mudou o jogo e ajudou o Corinthians a criar sua melhor chance aos 26 minutos da segunda etapa. Após cruzamento de Carrillo, Héctor Hernández desperdiçou oportunidade cara a cara com o goleiro Soto. Depois, mais uma jogada parecida: o 19 cruzou, o 22 cabeceou e o goleiro fez grande defesa.

O empate do Timão saiu aos 36 minutos. Carrillo deu lindo passe de primeira, Matheuzinho tabelou com Héctor Hernández, depois chutou e contou com desvio para empatar o jogo.

Com o resultado, o Timão conquistou seu primeiro ponto na Sul-Americana. Com o tropeço, o América chegou aos 4 pontos.

Próximos jogos

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (12). Na Arena Barueri, o Timão faz o Derby contra o Palmeiras.

Pela Sul-Americana, o Corinthians só volta a jogar no final do mês, no dia 24, quando recebe o Racing, do Uruguai, na Neo Química Arena.

