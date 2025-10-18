Modelo bielorrussa é assassinada e tem órgãos retirados após cair em golpe de falso emprego na Tailândia

Após um período sem contato, a família de Vera foi informada de sua morte e que seus órgãos haviam sido vendidos no mercado negro. | Reprodução

Vera Kravtsova, 26 anos, foi atraída por proposta de trabalho em Bangkok, mas foi sequestrada e levada para Myanmar, onde foi forçada a atuar em esquema de fraude online e teve seus órgãos vendidos no mercado negro.

A jovem bielorrussa Vera Kravtsova, de 26 anos, foi atraída por uma falsa proposta de trabalho como modelo em Bangkok, Tailândia. Após sua chegada, ela foi sequestrada e levada para Myanmar, onde foi forçada a atuar em um esquema de fraude online. De acordo com relatos, ela foi mantida em cativeiro e submetida a condições de trabalho forçado, sendo ameaçada de morte e de ter seus órgãos removidos.

Após um período sem contato, a família de Vera foi informada de sua morte e que seus órgãos haviam sido vendidos no mercado negro. Os sequestradores exigiram uma quantia significativa para liberar o corpo, mas posteriormente informaram que ela havia sido cremado.

Esse caso destaca o crescente problema do tráfico humano na região, com vítimas sendo atraídas por ofertas de emprego falsas e forçadas a trabalhar em condições desumanas. Organizações internacionais alertam para a necessidade de maior vigilância e cooperação entre países para combater essas redes criminosas.

A tragédia de Vera Kravtsova serve como um alerta para os riscos associados a ofertas de trabalho suspeitas e a importância de verificar a legitimidade de oportunidades antes de aceitá-las.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2025/08:12:52

