Modelo diz que fez xixi após sexo para evitar gravidez com Neymar

Awuada forneceu informação equivocada sobre evitar gravidez | Reprodução/Internet

Any Awuada diz que não corre risco de engravidar porque fez xixi, após transar com o jogador.

Mitos sobre gravidez ainda geram confusão e desinformação, levando muitas pessoas a acreditar em métodos sem fundamento científico para evitar a concepção. Um desses equívocos ganhou destaque recentemente, após uma declaração polêmica sobre a prevenção da gravidez.

A acompanhante Any Awuada, que recentemente afirmou ter recebido R$ 20 mil para participar de uma festa privada com Neymar e amigos do jogador em uma chácara no interior de São Paulo, voltou a se pronunciar sobre o caso.

Desta vez, ela garantiu a seus seguidores que não corre risco de engravidar, justificando sua afirmação de forma equivocada. “Fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade”, disse ela em um vídeo nas redes sociais.

A declaração rapidamente repercutiu e gerou debates, já que urinar após a relação sexual não interfere no processo de fecundação. Quando ocorre a ejaculação dentro da vagina, os espermatozoides seguem um trajeto até as trompas, onde podem encontrar o óvulo e iniciar uma gestação.

Por outro lado, ir ao banheiro após o sexo traz benefícios à saúde, como a redução do risco de infecções urinárias, pois a urina ajuda a eliminar bactérias que podem ter sido transportadas para a uretra durante a relação.

Para evitar uma gravidez indesejada, especialistas reforçam que o ideal é utilizar métodos contraceptivos adequados, como camisinha, pílula anticoncepcional, DIU, adesivo hormonal, entre outros. A escolha deve ser feita com orientação médica, levando em conta a saúde e o estilo de vida de cada pessoa.

Fonte: Viva Bem UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/08:07:49

