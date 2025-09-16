Modelo é apalpada em praia de PE durante ensaio fotográfico

(Foto: Reprodução/Redes Sociais) – Caso foi registrado como importunação sexual, na Delegacia da Mulher de Santo Amaro

Meyllin Oliveira, de 20 anos, divulgou o ocorrido em Recife; caso é apurado pela polícia

A modelo Meyllin Oliveira, de 20 anos, foi assediada por um ciclista, que passou a mão em sus n4degas, enquanto ela tirava fotos na orla de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco, no último domingo (14).

O caso foi registrado como importunação s3xual, na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, segundo informou a Polícia Civil à CNN. As buscas seguem pelo autor.

A jovem, candidata a Miss Recife, publicou o vídeo em suas redes sociais condenando o fato. “Estou me sentindo suja, violada, bastante triste e constrangida com essa situação”, afirmou Meyllin.

Com relação a reagir ao assédio, Meyllin disse que ficou sem ação.

“Na hora você fica completamente sem reação e não quis acreditar nem por um segundo que tudo isso estava acontecendo, porque nosso pensamento sempre é: ‘Comigo não vai acontecer isso, vou reagir!’ Mas quando acontece nos sentimos pequenas, sem chão e desprotegidas”, explicou a modelo.

“Não é porque trabalhamos como modelo que dá o direito de simplesmente tocar ou fazer qualquer outra coisa, merecemos respeito,” conclui Meyllin na postagem.

