Modelo é hospitalizada após desafio sexual com 583 homens

Annie Knight, atriz de filmes adultos, relata internação após desafio. Foto: Divulgação

A modelo e produtora de filmes adultos Annie Knight, conhecida como “a mulher mais sexualmente ativa da Austrália”, foi hospitalizada no último domingo após participar de um desafio em que manteve relações sexuais com 583 homens em um intervalo de seis horas — o equivalente a um parceiro a cada 37 segundos.

A informação foi divulgada pela própria modelo em entrevista ao portal US Weekly e reforçada em suas redes sociais. Annie afirmou que, após o evento, apresentou sintomas de sangramento e dores, e precisou de atendimento médico.

Segundo o relato, o desafio foi dividido em períodos de uma hora, intercalados por pausas de 15 minutos para higiene, hidratação e descanso. Apesar de já ter declarado anteriormente o desejo de manter relações com mil pessoas ao longo de 2024, ela afirmou que atingiu a meta ainda na primeira metade do ano.

Durante a entrevista, a modelo também mencionou que convive com endometriose, condição que pode agravar sintomas como dor pélvica e sangramentos. “Não estou muito bem. Tenho sangrado muito desde o desafio. Foi dolorido e tive um pequeno corte”, disse.

Por meio de uma publicação no Instagram, Annie escreveu: “Fui hospitalizada depois de dar conta de 583 homens em um dia. Isso não estava na minha cartela do bingo.”

