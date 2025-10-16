Modelo é morta com 24 facadas pelo marido após pedir divórcio

Foto: Reprodução | O mundo da moda italiana amanheceu em choque nesta quarta-feira (15) com o assassinato brutal da modelo e empresária Pamela Genini, de 29 anos, em Milão, na Itália. Ela foi morta a facadas pelo companheiro Gianluca Soncin, de 52 anos, na noite da última terça-feira (14), no terraço do apartamento onde vivia, no bairro de Gorla.

De acordo com a polícia italiana, Pamela foi atingida por cerca de 24 golpes de faca após uma discussão com o suspeito, que teria sido motivada pelo fim do relacionamento. Vizinhos ouviram gritos de socorro vindos da sacada e acionaram as autoridades.

Após o ataque, Soncin tentou tirar a própria vida com cortes no pescoço, mas foi socorrido e levado sob custódia ao Hospital Niguarda, onde segue internado fora de risco. O caso é investigado como feminicídio, crime que volta a provocar indignação no país em meio a uma escalada de violência contra mulheres.

Na semana passada, o governo italiano aprovou um projeto de lei que prevê prisão perpétua para autores de feminicídio, em resposta ao aumento de casos semelhantes.

Pamela revelou agressões para amiga

De acordo com a amiga Nicole, o abuso já acontecia há pelo menos um ano. Em entrevista ao programa Mattino Cinque, ela relatou que Pamela enviava fotos dos hematomas e mensagens contando sobre as agressões. O primeiro episódio teria ocorrido em setembro de 2023, durante o Festival de Cinema de Veneza, quando a modelo desapareceu por algumas horas após ser agredida por ciúmes.

“Meu marido e eu pedimos que ela denunciasse, mas ele voltou chorando, prometendo mudar”, contou Nicole. A amiga afirmou ainda que, nos meses seguintes, Pamela tentou várias vezes encerrar o relacionamento, mas era constantemente ameaçada. O agressor alternava entre promessas de casamento e intimidações contra a família e até o cachorro dela.

A vida e a carreira de Pamela Genini

Nascida em Strozza, uma pequena vila na província de Bérgamo, Pamela começou a carreira como modelo aos 16 anos e, nos últimos anos, havia se tornado empresária do setor de moda e imóveis de luxo. Ela era cofundadora da marca de biquínis EP SheLux, criada ao lado da amiga Elisa Bortolotti, que lamentou a morte em uma homenagem nas redes sociais:

“Louca, sim, mas não o suficiente para não saber o que estava fazendo. Só espero que haja justiça. Adeus, Pam, você nunca envelhecerá. Eu te amo, minha amiga.”

Pamela também administrava propriedades de alto padrão e mantinha um escritório em Milão. Nas redes sociais, exibia uma vida entre Milão, Monte Carlo e Dubai, com fotos de eventos, viagens e trabalhos de moda.

Sua última aparição pública foi no Festival de Cinema de Veneza, em setembro, onde posou com um vestido prateado ao lado de sua chihuahua Bianca, que a acompanhava em viagens e ensaios.

