modelo morta
Artistas e Famosos Mundo Notícias 

Modelo é morta com 24 facadas pelo marido após pedir divórcio

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

Foto: Reprodução | O mundo da moda italiana amanheceu em choque nesta quarta-feira (15) com o assassinato brutal da modelo e empresária Pamela Genini, de 29 anos, em Milão, na Itália. Ela foi morta a facadas pelo companheiro Gianluca Soncin, de 52 anos, na noite da última terça-feira (14), no terraço do apartamento onde vivia, no bairro de Gorla.

De acordo com a polícia italiana, Pamela foi atingida por cerca de 24 golpes de faca após uma discussão com o suspeito, que teria sido motivada pelo fim do relacionamento. Vizinhos ouviram gritos de socorro vindos da sacada e acionaram as autoridades.

Após o ataque, Soncin tentou tirar a própria vida com cortes no pescoço, mas foi socorrido e levado sob custódia ao Hospital Niguarda, onde segue internado fora de risco. O caso é investigado como feminicídio, crime que volta a provocar indignação no país em meio a uma escalada de violência contra mulheres.

Na semana passada, o governo italiano aprovou um projeto de lei que prevê prisão perpétua para autores de feminicídio, em resposta ao aumento de casos semelhantes.

modelo morta (1)

Pamela revelou agressões para amiga

De acordo com a amiga Nicole, o abuso já acontecia há pelo menos um ano. Em entrevista ao programa Mattino Cinque, ela relatou que Pamela enviava fotos dos hematomas e mensagens contando sobre as agressões. O primeiro episódio teria ocorrido em setembro de 2023, durante o Festival de Cinema de Veneza, quando a modelo desapareceu por algumas horas após ser agredida por ciúmes.

“Meu marido e eu pedimos que ela denunciasse, mas ele voltou chorando, prometendo mudar”, contou Nicole. A amiga afirmou ainda que, nos meses seguintes, Pamela tentou várias vezes encerrar o relacionamento, mas era constantemente ameaçada. O agressor alternava entre promessas de casamento e intimidações contra a família e até o cachorro dela.

A vida e a carreira de Pamela Genini

Nascida em Strozza, uma pequena vila na província de Bérgamo, Pamela começou a carreira como modelo aos 16 anos e, nos últimos anos, havia se tornado empresária do setor de moda e imóveis de luxo. Ela era cofundadora da marca de biquínis EP SheLux, criada ao lado da amiga Elisa Bortolotti, que lamentou a morte em uma homenagem nas redes sociais:

“Louca, sim, mas não o suficiente para não saber o que estava fazendo. Só espero que haja justiça. Adeus, Pam, você nunca envelhecerá. Eu te amo, minha amiga.”

Pamela também administrava propriedades de alto padrão e mantinha um escritório em Milão. Nas redes sociais, exibia uma vida entre Milão, Monte Carlo e Dubai, com fotos de eventos, viagens e trabalhos de moda.

Sua última aparição pública foi no Festival de Cinema de Veneza, em setembro, onde posou com um vestido prateado ao lado de sua chihuahua Bianca, que a acompanhava em viagens e ensaios.

Fonte: Portal CM7 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/16:50:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

jacare

Biólogo garante que jacaré de quatro metros é real

Adécio Piran 0
jovem1

Jovem de 23 anos é morta a tiros dentro de casa de prostituição em MT

Adria Karoline 0
inss

INSS suspende contrato com a Crefisa

Maria Alessandra 0
%d blogueiros gostam disto: