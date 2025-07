Modernização de semáforo no Centro de Santarém reforça segurança de pedestres e fluidez no trânsito

Semáforo moderno e exclusivo para pedestre é instalado no Centro de Santarém — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Tecnologia avançada substitui antigos componentes e melhora controle do tempo semafórico.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) concluiu a modernização do semáforo exclusivo para pedestres no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Travessa 15 de Novembro, no no Centro, em Santarém, no oeste do Pará, um dos pontos de maior circulação de pessoas no município.

A atualização do equipamento visa garantir mais segurança viária e facilitar a travessia durante horários de pico, beneficiando estudantes, usuários do transporte coletivo, clientes de instituições financeiras e frequentadores do centro comercial.

A intervenção substituiu componentes antigos por dispositivos com tecnologia avançada, que oferecem maior precisão no controle dos tempos de travessia e retenção de veículos, além de mais durabilidade e desempenho.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Marcelino Xavier, a medida integra as ações da gestão para promover um trânsito mais seguro e ordenado.

“Com a modernização, reduzimos o risco de acidentes e contribuímos para a fluidez em um dos principais corredores de pedestres da cidade”, afirmou.

Novos semáforos já foram instalados em áreas de maior movimentação em Santarém

O chefe da Divisão de Manutenção Semafórica, Mairton Ferreira, destacou que a escolha do local foi baseada em critérios técnicos.

“O alto fluxo de veículos e pedestres exige um controle mais eficiente. A nova tecnologia garante mais confiabilidade e equilíbrio entre o tempo de espera e de travessia”, explicou.

A ação faz parte do plano permanente de modernização da rede semafórica de Santarém, que segue priorizando melhorias na mobilidade urbana por meio de investimentos em infraestrutura, sinalização e tecnologia para um trânsito mais seguro e acessível.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/17:40:05

