“Momento único”. Raia de 50 quilos apanhada em rio de Goiás

O homem deu conta de que estava a tentar apanhar uma piraíba, peixe associado a São José dos Bandeirantes. (Foto:© Guilherme Stival).

Uma raia com cerca de 50 quilos foi apanhada no Rio Araguaia, em São José dos Bandeirantes, no estado brasileiro de Goiás, a 3 de maio.

“Foi um momento único e muito fixe, porque ninguém que estava na lancha tinha visto um animal daquela proporção. Já pesquei outras raias, mas nenhuma chegou perto desta. Nunca tinha visto uma desse tamanho”, disse Guilherme Stival ao g1.

As imagens da pescaria, paixão que o advogado herdou do pai, só foram divulgadas na segunda-feira.

O homem detalhou àquele meio que percorre todo o Brasil para pescar, mas que São José dos Bandeirantes é a sua região preferida.

“Temos muitos amigos que já se tornaram família. O contacto com a natureza alimenta a alma e aproxima-nos da nossa essência. Estar no rio a pescar é como estar em casa para mim”, disse.

O homem deu conta de que estava a tentar apanhar uma piraíba, peixe associado àquela zona.

“Quando fomos recolher as linhas para trocar o ponto de pesca, senti um peso na ponta da linha, mas era muito pesado. Até achei que seria um tronco. Após muito esforço, conseguimos identificar que era uma raia gigante”, disse.

Guilherme, que estava acompanhado pelo pai, por um primo e pelo guia profissional de pesca Mozar, assegurou que todos preservaram a saúde do animal até o devolver ao rio.

“Conseguimos embarcar a raia com muito cuidado. Tirámos algumas fotos e depois devolvemo-la em segurança”, disse.

O homem apontou que, segundo o guia, o animal tinha cerca de 50 quilos. Contudo, não foi possível pesá-la, uma vez que tinha “a cauda com esporão e é venenosa”.

“Tivemos de manuseá-la de forma muito rápida, para a devolver o mais rápido possível. Duas pessoas — eu e o guia — tivemos de puxá-la ao mesmo tempo, porque uma só não conseguiria suportar o peso dela para colocá-la dentro da lancha”, contou.

