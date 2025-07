Montagem do Orkut viraliza nas redes sociais; veja como fazer

Trend do perfil no Orkut vira febre nas redes sociais. | Reprodução/TechTudo

Trend que simula perfis da antiga rede social conquistam usuários e até políticos; confira o passo a passo.

Anostalgia dos tempos de “scraps”, depoimentos e comunidades está ganhando a internet. Uma nova ‘trend’ que recria o visual clássico do Orkut viralizou nas redes sociais e tem movimentado a web desde que surgiram rumores sobre um possível retorno da plataforma ainda em 2025.

A brincadeira consiste em montar perfis com o antigo layout do Orkut, incluindo lista de amigos, comunidades favoritas e até os famosos recados. A moda pegou tanto que até políticos aderiram, entre eles: Washington Reis, ex-secretário de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro; Mauro Mendes, governador de Mato Grosso; e Helder Barbalho, governador do Pará, publicaram as versões personalizadas da antiga rede.

A trend do Orkut começou no X (antigo Twitter) e se espalhou rapidamente para outras plataformas como o Instagram, sendo motivada pela nostalgia e criatividade dos internautas.

Aprenda a fazer o “perfil do Orkut” com a trend:

1. Baixe uma imagem-base

Escolha e salve uma montagem de outro usuário que já participou da trend. Pode ser do X ou do Instagram, utilizando sites como o Snapinsta para download.

2. Acesse o Canva

Entre na plataforma www.canva.com e clique em “Criar”, no canto superior esquerdo.

3. Faça upload da imagem

Envie a imagem salva para o Canva e selecione “Usar em um design novo”. Depois, vá em “Tamanho personalizado” e clique em “Criar novo design”.

4. Personalize com molduras e ícones

No menu “Elementos”, pesquise por “Molduras”. Escolha os formatos que substituam os ícones da imagem original e arraste suas próprias fotos para completar.

5. Edite os textos

Para substituir nomes e descrições, busque por “papel branco” nos elementos, cubra os textos e escreva por cima com a fonte da preferência.

