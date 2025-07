Montagem do palco do Maraverão avança no complexo Santa Rosa em Marabá

(Foto: Reprodução) – Na última quarta-feira, 02, as equipes da empresa terceirizada já tinham desmontado toda a estrutura da arena junina e já estavam bastante adiantados na montagem do novo palco onde se apresentarão os artistas.

O Complexo Poliesportivo e Cultural do bairro Santa Rosa será palco, mais uma vez, de grandes atrações regionais e nacionais que irão agitar o veraneio marabaense, este ano intitulado Maraverão, e que tem seu auge em julho, quando acontecem as férias escolares e muita gente aproveita para curtir as praias de água doce e as programações da cidade.

Na última quarta-feira, 02, as equipes da empresa terceirizada já tinham desmontado toda a estrutura da arena junina e já estavam bastante adiantados na montagem do novo palco onde se apresentarão os artistas.

Segundo informações do encarregado pela montagem, Antônio Costa, o palco possui 10 metros de altura (do chão ao teto) com estruturas de som em cada lateral, um painel de LED medindo 5×7 metros em cada lado e um cenário de 12×8 metros em cima do palco, no fundo. Atrás do palco haverá uma estrutura com cerca de seis camarins para os artistas, camarote na lateral do palco, medindo 10 por 40 metros e uma área PCD do lado esquerdo do palco.

“Começamos a montar na segunda, mas não foi só o palco, a gente já adiantou outras coisas. A questão do camarote do lado esquerdo do palco já está montada a cobertura, falta montar só o piso dele. A gente está contando três dias e concluindo todas essas montagens, o palco, essa cobertura e mais algumas outras coisas. A gente está empenhado, trabalhando, pega cedo e para meia-noite, nessa correria para a gente montar no prazo previsto. Eu creio que no sábado a gente já está só com os ajustes finais”, frisa o encarregado.

O secretário de Cultura, Genival Crescêncio, esteve no local juntamente com a equipe da Secretaria de Cultura e a de Segurança Institucional para avaliar a montagem da estrutura. Ele conta que haverá ainda uma estrutura de segurança Institucional para dar segurança e conforto para quem vai participar dessas atividades.

“A expectativa é que sábado tudo já esteja pronto pra aguardar no domingo a abertura oficial do veraneio. Na praia também vai ser montado um palco, onde nós vamos ter as atrações locais e em toda parte a gestão institucional da prefeitura vai estar, fazendo essa questão da coordenação da segurança, da fiscalização junto com a postura e a vigilância sanitária, atendimento médico”, explana Genival.

O secretário de Segurança Institucional, Coronel Denner Favacho, afirma que a preocupação principal é preservar vidas.

“Para preservar vidas, nós temos que verificar a estrutura para alocar os nossos policiais militares, policiais municipais, os agentes patrimoniais, o DMTU, para que a gente possa ter segurança, para poder garantir segurança. Por isso a gente está agora olhando aqui no espaço, a gente pode verificar o maior local para poder colocar esses policiais, a melhor estrutura. A gente está olhando a vazão, em caso de tumulto, tem que olhar tudo isso. Então, todas as estruturas têm sido montadas de forma que a gente possa garantir tanta fluidez do trânsito quanto segurança física e patrimonial”, frisa o secretário.

A programação noturna no Maraverão acontecerá a partir do próximo final de semana. Confira abaixo a programação:

06/07 – Mari Fernandes, 20h;

11/07 – Léo Foguete, 23h;

12/07 – Bell Marques, 23h;

17/07 – Junho Chu, 21h

19/07 – Eduardo Costa, 23h;

22/07 – Thalles Roberto, 21h;

27/07 – Cláudia Leitte, 20h.

