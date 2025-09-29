Montanhista morre após cair de 200 metros ao tentar tirar selfie em montanha na China; veja vídeo

Montanhista de 31 anos morreu após cair de cerca de 200 metros durante uma escalada no Monte Nama — Foto: Reprodução/X

Homem de 31 anos se soltou da corda de segurança durante a escalada; expedição não havia sido registrada oficialmente.

Um montanhista de 31 anos morreu após cair de cerca de 200 metros durante uma escalada no Monte Nama, na província de Sichuan, na China. O acidente ocorreu quando o grupo tentava alcançar o cume do pico de 5.588 metros, parte do maciço do Monte Gongga, uma das regiões mais desafiadoras do montanhismo no país.

Segundo testemunhas, confirmadas pela imprensa local, o homem se soltou da corda de segurança em uma área nevada próxima a uma fenda para tirar uma selfie com a paisagem ao fundo. Ao tentar se levantar, perdeu o equilíbrio e deslizou pela encosta gelada. A cena, registrada em vídeo por companheiros da expedição, viralizou nas redes sociais.

Veja o momento:

O corpo foi localizado horas depois, a uma altitude de 5.300 metros. As autoridades chinesas não divulgaram a identidade da vítima, mas ressaltaram que o grupo não havia registrado oficialmente a expedição — procedimento obrigatório na região, que permite monitorar as subidas e acionar protocolos de emergência em caso de acidente.

A Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Kangding classificou a omissão como um fator de risco crítico. O Monte Nama é considerado tecnicamente complexo, com gelo, fendas e altitude elevada que aumentam o perigo, sobretudo no inverno, mesmo para alpinistas experientes.

