Monte Alegre completa mais de 140 dias sem registro de crimes violentos letais intencionais

Dado consta do Balanço de Produtividade do 18º Batalhão de Polícia Militar.

Balanço de produtividade do 1° semestre de 2025, do 18° Batalhão da Polícia Militar (Batalhão Gurupatuba), que abrange Monte Alegre e Prainha, no oeste do Pará, destaca que os dois municípios estão há alguns meses sem registros de Crimes Violentos Letais Internacionais (CVLI’s). Monte Alegre sem homicídios há 143 dias até esta quinta-feira (3) e Prainha há 136 dias.

Para a Polícia Militar, os mais de 4 meses sem registros de homicídios em Monte Alegre e Prainha mostram o compromisso da corporação com a segurança pública, a manutenção da ordem e o enfrentamento à criminalidade, com foco na presença ativa e na eficiência do serviço prestado à comunidade.

Como resultado das ações preventivas, ostensivas e repressivas realizadas nos municípios de Monte Alegre e Prainha, foram apreendidos mais de 400 kg de entorpecentes no 1° semestre deste ano, quase 60 apreensões de armas (fogo e brancas), 14 veículos recuperados, mais de 450 prisões realizadas, 9.123 Ações de Prevenção Ativa (visitas técnicas, palestras, reuniões) e 3.675 ações ostensivas efetivadas.

Desempenho operacional – 1° Semestre/2025

Entorpecentes apreendidos: 435 kg;

Armas de fogo apreendidas: 19;

Armas brancas apreendidas: 38;

Munições apreendidas: 95;

Veículos recuperados: 14;

Valores apreendidos: R$ 17.725,10;

Prisões realizadas: 459;

Apreensão de menores: 19;

Prisões por tráfico de entorpecentes: 56;

Recaptura de foragido: 07;

Por mandado de prisão: 15;

Ações de Prevenção Ativa (visitas técnicas, palestras, reuniões): 9.123;

Ações ostensivas: 3.675;

Boletins de Atendimento PM registrados: 14.311.

