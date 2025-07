Morador da Comunidade Linha Gaúcha; em Novo Progresso sofre acidente grave e precisa de ajuda urgente

Foto: Reprodução | Elves José Kafer, o popular “Strut”, de 36 anos, foi transferido em estado grave para Sinop após sofrer forte pancada na cabeça durante trabalho na zona rural.

Elves José Kafer, de 36 anos, mais conhecido como Strut, sofreu um acidente de trabalho na área rural de Novo Progresso nesta terça-feira, 15 de julho de 2025. Um tronco de madeira caiu sobre sua cabeça, provocando uma grave lesão craniana.

Ele foi levado com urgência para uma clínica particular na cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos. Diante da gravidade do caso, foi transferido para Sinop (MT) em uma aeronave particular, na manhã desta quarta-feira, 16 de julho, às 9h30. Ele chegou ao hospital de destino às 12h e segue em estado delicado.

Strut é morador da Linha Gaúcha e muito conhecido na comunidade. Familiares e amigos estão promovendo uma corrente de solidariedade para arrecadar apoio espiritual e financeiro neste momento difícil.

📌 PIX para doações:

Josiene Aparecida Peres

CPF: 033.647.812-73

