Morador quase é surpreendido por onça durante pescaria no Noroeste do Paraná

(Foto: Reproduçã0) – Um morador da região de Paranavaí, no Noroeste do Paraná, passou por um grande susto durante uma pescaria em uma área de mata densa, na Estrada Cristo Rei, região da Água Geanina.

Valdir Ferreira, irmão de Sedinei Ferreira, criador de conteúdo do canal Momento Agro, decidiu pescar sozinho no fundo da fazenda da família. Ele conseguiu fisgar sete traíras, mas quase acabou virando alvo de um felino selvagem, que ele acredita ser uma onça parda — animal temido por moradores da região.

Segundo Sedinei, que compartilhou o relato no canal, o animal chegou a ficar muito próximo do irmão, escondido na espreita, e chegou a seguir Valdir na trilha de volta para casa, o que reforça a suspeita de um comportamento predatório.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O vídeo com todos os detalhes está disponível no canal Momento Agro no YouTube. – Publicado primeiro em GMC Online » Morador da região quase é surpreendido por onça durante pescaria.

