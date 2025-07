Morador de Novo Progresso acerta 14 números na Lotofácil

Foto: Reprodução | Um apostador de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi um dos sortudos que acertaram 14 dezenas no concurso nº 3450 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal. O prêmio para cada ganhador de 14 acertos foi de R$ 1.721,56.

No total, 427 apostas foram contempladas nessa faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24 e 25.

Ainda que o prêmio principal — de mais de R$ 6,9 milhões — tenha sido dividido por apostadores de Teresina (PI) e Guarulhos (SP), o reconhecimento de Novo Progresso entre os ganhadores prova que a sorte pode estar mais perto do que se imagina.

A Lotofácil, conhecida por ser uma das loterias com maiores chances de acerto, permite ao apostador selecionar de 15 a 20 números dentre 25 disponíveis. Neste sorteio, mais de 13,5 milhões de apostas foram registradas, e a arrecadação total ultrapassou os R$ 40 milhões.

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h. Para aqueles interessados em acompanhar os sorteios em tempo real, eles são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e pela Rede TV, permitindo que apostadores de todo o país possam verificar os resultados instantaneamente.

Veja o resultado completo do concurso nº 3450 da Lotofácil no portal de Loterias e outras notícias em nosso site.

Fonte: Portal de Loterias/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/12:00:33

