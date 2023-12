Morador de Novo Progresso -Morre motorista internado há 17 dias após ser ter veiculo atingido por pedra em São Paulo

José Marques Barbosa, de 78 anos, estava internado na UTI do Hospital em Caraguatatuba (SP), veio a óbito neste domingo, 10 de dezembro de 2023.

Leia mais>Casal moradores de Novo Progresso, tem veículo atingido por rocha de montanha em São Paulo, esposo está na UTI

Assista ao vídeo do acidente

Casal moradores de Novo Progresso, tem veículo atingido por rocha de montanha em São Paulo, esposo está na UTI – assista e leia mais>https://t.co/Pe1iP1X1DS pic.twitter.com/YoFKs70CM0 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 26, 2023

José Marques Barbosa, de 78 anos e a esposa Marisa de Oliveira estavam a passeio e trafegavam de São Sebastião (SP) para Maresia (SP), quando a rocha desceu da montanha rolou pela rodovia e acabou atingindo o veiculo que ela dirigia. Com impacto, o esposo José Marques de 78 ano, teve ferimentos na cabeça, foi socorrido para Hospital em Caraguatatuba (SP) , em estado, gravíssimo, ficou desacordado na UTI, não teve melhoras e veio a óbito deste domingo 10/12.

Conforme informações de familiares o corpo de José Marques Barbosa, vai ser transladado para a cidade de Ivolândia no estado de Goiás, onde será velado e sepultado.

Amigos postaram nas redes a perca.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...