Morador de Novo Progresso recebe carteira de Veterano Combatente do Exercito Brasileiro do Mato Grosso

(Foto:Arquivo Pessoal) – Este humilde soldado está aqui em Novo Progresso, recebendo essa grande homenagem. Estou muito agradecido, muito obrigado mesmo, isso me deixa emocionado”. Foi com esse sentimento que o veterano do Exército Brasileiro, Claudio Leite, relatou ao Jornal Folha do Progresso sua emoção e o carinho pelo Exército Brasileiro.

Emocionado, em mais um momento histórico da sua vida, o Senhor Claudinho Leite recebeu, a carteira de filiado Associação dos Veteranos da Policia do Exército, por méritos de ex-combatente.

Natural de Cuiabá (MT), Claudinho Leite, atualmente, vive com a família em Novo Progresso.

Sobre Entidade

O objetivo da associação é manter acesos os valores históricos do soldado Policial do Exército Brasileiro, promovendo a integração e o relacionamento fraterno e amigo do PEs de todos os tempos e de suas famílias, sempre observando os princípios e a disposição de preservação e respeito ao EXÉRCITO BRASILEIRO e a POLÍCIA DO EXÉRCITO. É uma entidade civil de cunho cívico, social, cultural e recreativo, sem fins lucrativos, congregando PE da ativa e da reserva. A ingressão na associação dos veteranos da polícia do Exército é necessário ter servido o EB e indicado por um membro e aprovado pela sua conduta militar e civil.

Claudinho “Leite” é o mais novo associado, serviu as forças armadas em 1995 e 1996 no 44º Batalhão de Infantaria Motorizada em Cuiabá/MT e no ano de 2019 foi condecorado com uma medalha honra do 53º Batalhão de Infantaria de Selva (Itaituba/PA) pelo Coronel Peixoto, comandante geral naquele período. SD. Leite foi indicado pelo associado veterano PE e Instrutor de armamento e tiro Wagner de Castro e pelo Coronel Guarino Chefe de Estado Maior da 13º Brigada de Infantaria Motorizada (Cuiabá) e aprovado pelo presidente da associação dos Veteranos PE. Sr. Itacir Campos.

Já indiquei vários combatentes da ativa e da reserva e confesso que a aprovação de “Leite” foi em tempo recorde, pela conduta militar e civil com os serviços prestado ao EB e para toda sociedade brasileira disse Castro. O presidente ainda ressaltou, indicado por você Castro não poderia ser diferente, afirma Itacir.

O veterano PE honra e ama sempre a sua Pátria .

. Mantém o dever e a disciplina como lemas.

Cultua a verdade, a justiça e a lealdade.

Valoriza as tradições,

engrandecendo o prestígio e

os valores da Polícia do Exército.

Orgulha-se de ser um Veterano PE

e de ter pertencido a uma Tropa de Elite.

O veterano PE está sempre pronto para o chamado da Nação.

Somos Veteranos, mas acima de tudo Brasileiros e Cidadãos conscientes dos nossos deveres e direitos. Servimos a Pátria com muito orgulho e determinação, vivemos momentos inesquecíveis, somos eternamente soldados de uma Nação Livre, Justa e Democrática.

UMA VEZ PE, SEMPRE PE. BRASIL…

