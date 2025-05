Morador de rua é morto com golpe de faca após discussão em Divinópolis, distrito de Rurópolis (PA)

Foto:Reprodução | Crime teria sido motivado por desentendimento relacionado a bebida alcoólica; suspeito está foragido.

Na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 14h, um homicídio foi registrado no Distrito de Divinópolis, região do município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. A vítima, identificada apenas como Riquelme, um morador de rua conhecido na localidade, foi morto com um golpe de faca no peito.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por populares, o crime ocorreu nas proximidades do campo de futebol do distrito. Testemunhas relataram que Riquelme teria se envolvido em uma discussão com outro homem, conhecido pelo apelido de Tetêu, por causa de um litro de cachaça.

Durante o desentendimento, Tetêu teria desferido o golpe fatal com uma faca. A guarnição da PM isolou o local do crime e acionou a equipe do posto de saúde para constatar o óbito. A Polícia Civil foi notificada e dará prosseguimento às investigações.

A PM segue em diligências na tentativa de localizar e prender o suspeito, que está foragido.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/14:00:08

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

