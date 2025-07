Morador de Santarém ganha R$ 25 mil na Promoção Energia em Dia da Equatorial Pará

Foto: Reprodução | Raimundo Siqueira foi um dos dois grandes vencedores da campanha que premiou mais de 1.400 famílias paraenses por manterem suas contas de energia em dia.

A manhã desta segunda-feira, 28, foi marcada por emoção e reconhecimento em Santarém, no oeste do Pará. O morador Raimundo Joaquim Medeiros de Siqueira recebeu oficialmente o prêmio de R$ 25 mil da promoção Energia em Dia, promovida pela Equatorial Pará. Ele foi um dos dois grandes vencedores da edição 2024-2025 da campanha, que premiou ao longo de 12 meses mais de 1.400 clientes em todo o estado.

A entrega do prêmio foi realizada com a presença dos gerentes e os colaboradores da distribuidora, na sede da empresa, localizada no bairro Prainha.

Para Raimundo, o prêmio foi uma surpresa que veio em boa hora. “Nunca imaginei ganhar um valor desses. Sempre tentei manter minhas contas organizadas, mesmo com dificuldade. Esse prêmio é uma bênção e vai me ajudar muito”, declarou o ganhador, visivelmente emocionado ao lado da esposa.

ENERGIA EM DIA

Iniciada em junho de 2024, a promoção Energia em Dia teve como objetivo reconhecer o esforço das famílias paraenses na manutenção do pagamento em dia da conta de energia. Foram distribuídos bônus de R$ 150 na fatura, prêmios em dinheiro de R$ 500 e R$ 2.000, com incentivo adicional para quem optou pelo pagamento via PIX, além dos dois prêmios finais de R$ 25.000 — um entregue em Belém e outro em Santarém.

Para o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, a promoção reforça o compromisso da empresa com seus consumidores.

“O Energia em Dia é mais do que uma promoção. É uma forma concreta de reconhecer o esforço das famílias paraenses que, com muito esforço, priorizam o pagamento de suas contas. Ao longo de um ano, vimos histórias emocionantes de superação, e hoje celebramos essa vitória aqui em Santarém com muita gratidão”, comemorou.

A promoção Energia em Dia percorreu todo o Pará e levou não apenas prêmios, mas também esperança e valorização a centenas de lares.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/13:15:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com