Morador encontra serpente em pé de alface que estava dentro da geladeira: ‘Susto imenso’

Morador encontrou cobra em sacola de alface — Foto: Reprodução

Juan Lucas Dias Mendes comprou a hortaliça em uma feira de Palmas e guardou na geladeira sem lavar. Cobra não é peçonhenta, dizem biólogos.

Um morador de Palmas se surpreendeu ao comprar alface na feira e descobrir que a hortaliça carregava um ‘brinde’ inusitado. Um dia após a compra, ao retirar as folhas da geladeira para higienizar, Juan Lucas Dias Mendes encontrou uma cobra dentro da sacola.

“No dia seguinte pela manhã minha esposa foi lavar as folhas e, assim que abriu a sacola, se deparou com a cobra. Foi um susto imenso, ela já tem uma certa fobia de cobra, ainda mais nessa situação”, contou Juan.

Conforme o auxiliar de logística, os alimentos sempre são higienizados no mesmo dia em que chegam da feira, mas dessa vez as compras foram armazenadas antes. “Devido a uma prioridade, não lavei as folhas de imediato como sempre faço quando chego da feira. Dessa vez só amarrei a sacola e coloquei na geladeira para não murchar enquanto resolvia outra coisa”, disse.

Passado o susto, Juan conseguiu remover o animal da casa em segurança. “Fiz a retirada dela da sacola e fiz a soltura, por conta própria mesmo, em uma área verde próxima à minha casa”.

O biólogo Luís Felipe Amui disse que a cobra é uma serpente dormideira, que não é venenosa e se alimenta de bichos que vivem em jardins e hortas, principalmente lesmas e caramujos. É uma espécie comum em vários estados do Brasil.

Cuidado com hortaliças

Segundo o biólogo Juliano Milhomen, o consumidor precisa tomar alguns cuidados para evitar encontros indesejados com animais em hortaliças.

“Principalmente nessa época do ano, que estamos em um período mais quente, esses animais peçonhentos vão buscar ambientes mais secos durante a noite. Porém, durante o dia é preferido por eles esses ambientes mais úmidos que tem bastante quantidade de insetos e é mais fresco, melhor para passar o dia”, explicou.

