Morador relata ser vítima de golpe do investimento

As vítimas são convencidas a investir grandes valores em supostas plataformas comerciais, conduzidas com criptomoedas. (Foto: Imagem Ilustrativa Reprodução Internet)

Golpes fazem vítimas todos os dias; veja abaixo a forma do novo golpe relatado por vítimas de Novo Progresso e região e continua fazendo vítimas todos os dias.

Um morador de Novo Progresso, foi vítima do golpe do investimento. Relatou o morador (pediu para não ser identificado), que no dia 24 desse mês navegava na internet, quando viu nos stories de uma mídia social vídeos de investimentos financeiros, com promessa de altos lucros. O pior, a pessoa da mídia social, aparenta ser ex-moradora de Novo Progresso, e usa o perfil que está em Sinop, no Mato Grosso e no WhatsApp o número do celular é prefixo de São Paulo (11) 91444 2883. No perfil o Nome Morena Gomes e/ou Karina Silva, já foi moradora de Belém-PA.



O homem conta que fez contato e foi orientada a “investir” escolher a modalidade e conforme o valor, pois obteria retorno (veja tabela abaixo) valioso em lucro. O homem confiou e fez uma transferência via Pix para uma chave do suposto fundo de investimento, iniciou com R$ 130. Rapidamente a golpista simula o valor ganho e pede mais dinheiro (veja abaixo)

Na página do Facebook a suposta golpista posta o que faz para extorquir as vítimas (veja abaixo).

Morena Gomes BOM DIA, PARA TODOS PARTICIPANTES E MEMBROS DO NOSSO GRUPO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO

COMO FUNCIONA OS INVESTIMENTO? •Trabalhamos com as seguintes plataforma da IQ OPTION, OPÇÕES BINÁRIAS operamos mini índice e mini dolar, operamos com 9 filtros dentro da plataforma •Pego seu valor jogo na plataforma, busco seu lucro 100% depois retorno aqui para o Sr via pix com seu valor investido mais 82% de lucro garantido •Sempre obtenho 18% do lucro que nossa plataforma trás ao cliente, já retorno seu lucro com minha parte retirada. Você ganha e eu ganho, todo processo garantido pelo nosso setor financeiro

O dinheiro foi parar em uma conta do banco digital PagBAnk, em nome de um homem, Flávio Henrique Felix do Nascimento. Os estelionatários ainda convenceram o homem investir mais. O dinheiro foi para a mesma conta anterior. Somente após efetuar as transferências, a vítima descobriu que tinha caído em um golpe. Ele entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso via WhatsApp (9) 98404 6835, e pediu a divulgação para outros não caírem no mesmo golpe, sendo orientado a registrar ocorrência junto à Polícia, para encaminhar as providências. O golpe do investimento também tem feito vítimas frequentemente. As pessoas são convencidas a investir mediante promessa de rendimentos irreais. No mercado financeiro, as aplicações financeiras mais agressivas (e com maior grau de risco) dificilmente chegam a 9% ao mês. A poupança, a título de exemplo, paga 0,65% ao mês. [A rentabilidade da Poupança varia de acordo com a taxa Selic. Para Pessoas Físicas, quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial). Quando é igual ou menor a 8,5%, rende 70% da meta Selic + TR.] Veja página da golpista no Facebook Por:Jornal Folha do Progresso em 26/01/2023/07:34:26 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com Os melhores games para jogar no celular

Curtir isso: Curtir Carregando...