Moradora de Belém diz que governo ofereceu R$ 7 mil para demolir sua casa e concluir obra da COP 30

Quintal de Maria Alzira, que agora está cheio de água esverdeada — Foto: Reprodução/TV Globo

“Eu não consigo morar (em nenhum lugar, com esse dinheiro), só se for para debaixo da ponte”, afirmou a dona de casa Maria Alzira. A residência dela está ocupando o espaço onde acontecerá a finalização da obra de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.

A dona de casa Maria Alzira, que mora do bairro Terra Firme, em Belém (PA), afirmou que o governo ofereceu R$ 7 mil para demolir sua casa, que está ocupando o espaço onde acontecerá a finalização da obra de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba.

🚧 Essa obra visa reduzir alagamentos e melhorar a infraestrutura urbana em diversos canais da cidade, além de aumentar o saneamento e a infraestrutura de Belém durante e após a COP 30.

— Respondeu Maria Alzira aos repórteres do Profissão Repórter, que mostraram os preparativos da COP 30, que deve acontecer em alguns meses, em Belém.

Maria declarou também que a obra está demorando para ser concluída e sua residência foi afetada pela cheia da região, a ponto de ter perdido o quintal, que agora está cheio de água esverdeada, e o piso interno da residência (veja a entrevista no vídeo acima).

O canal perto de onde ela mora se chama Lago Verde. E em uma parde dele existe um painel informando que a obra no local começou em 2 de janeiro de 2023 e deveria ter terminado em 2 de julho de 2024 – o que não aconteceu.

Então, por ora, os moradores vivem ao redor de um rio com esgoto.

“As etapas e os locais estão sendo escolhidos com base o critério técnico e densidade demográfica. E, a partir daí, os canais principais estão ficando prontos para que posteriormente nós sigamos para esses outros canais que podemos chamar de uma 2ª etapa de avanço das obras de macrodrenagem”, afirmou Adler Silveira, secretário de Infraestrutura e Logística do Pará.

